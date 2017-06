40 prosent betalte ikke

Oslo

VOLDSLØKKA (Dagsavisen): Norsk idrett er ikke bare fotball og ski. I Sagene Idrettsforening ønsker man unge og gamle velkommen i ni idretter, og snart framstår Voldsløkka som kanskje den mest allsidige idrettsparken i landet.

Det var rammen da Arbeiderpartiet i går ønsket å rulle i gang en nasjonal dugnad for inkludering av barn og unge innen idretten.

100 nasjoner

Den kan gjerne starte på Voldsløkka.

– Ved siste telling hadde vi over hundre nasjoner representert blant våre 1600 medlemmer, sier daglig leder i Sagene IF, Vibeke Thiblin til Dagsavisen.

Det ferskeste som er på gang nå er en flunkende ny landhockeybane med kunstgress, som attpåtil vil bli islagt om vinteren.

– Nå får vi både isflate og nytt klubbhus. Da blir hverdagen her mye, mye bedre, sier Thiblin.

Anleggseksplosjon

Vi ser oss rundt på kunstgresset på Voldsløkka der de minste barna allerede er i gang med ukas fotballskole.

Rett bak ligger den nye prisbelønte skatehallen som har skapt ytterligere liv.

Og fotballen har selvfølgelig sitt, både på kunstgress og naturgress.

Og med is til vinteren kan Sagene også få ny fart i bandyen.

Inkludering

Derfor har Arild Grande, idrettspolitisk talsmann for Ap, tatt turen sammen med idrettsbyråden i Oslo, Rina Mariann Hansen.

De ønsker en nasjonal dugnad for å få flere med i organisert idrett, og da med særlig fokus på innvandrerjenter.

For å få det til trenger man økonomiske virkemidler og anlegg.

– Vi bygger anlegg i Oslo som aldri før, og det er vi stolt over. Nå ser vi at det skjer noe overalt i byen, sier Rina Mariann Hansen.

Det kommer vi tilbake til.

Folk hadde ikke råd

For den store utfordringen er å få aktivitet i anleggene, at det ikke blir for kostbart å delta.

Den bekymringen har økt de siste årene.

– Hvor stort har det problemet vært i Sagene?

– Stort. Vi er vel i en bydel med 20 prosent barnefattigdom. I 2011 var det 40 prosent av våre medlemmer som ikke hadde råd til å betale for seg. Da fikk vi til et samarbeid med bydelen om å få ned kostnadene til treningsavgifter og andre utgifter. Dette samarbeidet har båret frukter, sier Vibeke Thiblin, som også ønsker seg mindre byråkrati rundt klubbdriften.

Det er en utfordring å organisere 1600 medlemmer i ni sporter. Pluss 60-70 trenere ansatt i større eller mindre grad.

– Vi har to hovedutgifter i Sagene: Anlegg og ansatte. Men vår policy er at hver ansettelse skal føre til enda mer frivillighet. Men vi må ha kvalitet på ledere og trenere, sier Thiblin, som også ønsker seg et enklere byråkrati.

Utfordrer Ap

– Det er veldig mange lover og regler vi må forholde oss til som også krever profesjonell kunnskap. Jeg vil utfordre Arbeiderpartiet på det punktet også, sier hun.

– Å tilrettelegge for frivillighet betyr også å forenkle, sier hun.

– Jeg er helt enig, sier Arild Grande. Og legger til:

– Vi må slippe idretten fri. Det er aktiviteten som er viktig, og vi på Stortinget kan bidra med mer. Vi vil at både kommuner og idrettslag blir enda mer aktive i å sette i gang nye prosjekter, sier Grande.

Oslo var verstingen

– De som melder seg som frivillige i idretten, gjør det jo ikke på grunn av alt arbeidet rundt, men for å skape aktivitet, sier han.

Og landets hovedstad har, på grunn av sin størrelse, vært dårligst i landet på bygging av anlegg i forhold til innbyggertallet.

Men nå hentes gamle planer opp av skuffen med ett mål: Å få dem gjennomført.

Har ventet lenge

– Vi kan ikke love å komme opp av bunnplassen med den befolkningsveksten som skjer, men vi iverksetter planer som har ligget altfor lenge, sier Rina Mariann Hansen.

Og da kan Sagenes leder opplyse at planene om kunstis på Voldsløkka første gang ble styrebehandlet i 1966.

– Og på Stovner har de ventet i 42 år på svømmehall, sier Hansen.

Byråden er også opptatt av at etablerte anlegg holdes ved like og forbedres.

– Som eksempel rehabiliterte vi 16 kunstgressbaner i fjor. Da har vi tatt alle banene som var eldre enn ti år. Dette handler tross alt om den største idretten, fotball, sier hun.

Må bygge lurere

Sagenes leder sier at man også må lære seg å bygge lurere.

– Bygger man en ny kunstgressbane må den også kunne brukes til rugby, slik vi har fått til på Bjølsenfeltet. Og tilsvarende inne i haller. Dans og bordtennis kan kombineres med håndball og basket.

Tilbake til «alle skal med»-konseptet. Det er innvandrer-jentene som er den største utfordringen.

Spiller ikke landhockey

– Spiller jentene landhockey?

– Nei. Men de vil jo gjerne gjøre det. Vi må inn i moskeene og forklare hva som er bra med idretten, og hvorfor den ikke må prioriteres bort i kamp med mange andre aktiviteter, sier Vibeke Thiblin.

PS. Nå ligger Oslo på 4. plass i landet når det gjelder statlig støtte til bygging av idrettsanlegg.