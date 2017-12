Oslo

Den amerikanske filmen, som finansieres av nettgiganten Netflix, har arbeidstittelen «Norway». Den er basert på boken «En av oss» av Åsne Seierstad, skriver NTB.



Filminnspilling i Grubbegata. Foto: Tom Vestreng

Film

Lørdag startet filmingen i regjeringskvartalet. Mandag ble varebilen kjørt opp og ned Grubbegaten, og plassert akkurat der den stod da bomben gikk av 22. juli.

Å se varebilen fra Dagsavisens lokaler i Grubbegata, som ble rammet av bombe, ga undertegnede journalist kalde gufs og flashbacks til den vonde dagen for noe over seks år siden.

Væpnede soldater, bilkortesjer med blålys og livredde mennesker som flyktet ut av departementskontorene i Akersgata var blant scenene som ble gjenskapt lørdag formiddag. I løpet av lørdagen skulle samtlige scener fra åstedet i Oslo filmes, skriver Aftenposten.

– Da jeg så den hvite vare bilen svingte opp i Grubbegata for filminnspillingen, gikk kaldt gufs gjennom kroppen. Jeg fikk et skikkelig flashback. Jeg visste om at det skulle spilles inn deler av filmen i Grubbegata, så jeg skjønte at det var innspillingen av dramaet. Men jeg er overrasket over hvor mye det sitter i fortsatt, sier Reidar Spigseth, som var på jobb i Dagsavisen da det smalt 22. juli.

Med våpen

Sent mandag formiddagen spilte de inn scenen hvor Anders Behring Breivik, i skuespiller Anders Danielsen Lies skikkelse, parkerte varebilen, og i politiuniform, og med hevet pistol, gikk videre mot en annen bil han hadde parkert.

Innspillingen av filmen startet for en drøy måned siden og skal pågå i seks uker. Første innspillingssted var Håøya på Nøtterøy i Vestfold, der opptak ble gjort i begynnelsen av november.

Anders Danielsen Lie spiller Anders Behring Breivik, mens Jon Øigarden har rollen som advokat Geir Lippestad og Ola G. Furuseth spiller statsminister Jens Stoltenberg. Regissør er Paul Greengrass.

Mandag ettermiddag spilte filmselskapet inn en scene fra etter at bombeattentatet har skjedd. Foto: Siri Øverland Eriksen

Tre historier

Ifølge Netflix vil filmen bli bygget rundt tre historier: For det første historien til de overlevende, deres vei tilbake etter angrepene og konfrontasjonen med terroristen i retten. En annen del av handlingen vil ta for seg det politiske Norge og hvordan landet ble styrt gjennom en krise. Det tredje hovedelementet er advokatene som sikret terroristen en rettferdig rettssak.