2. divisjon i Oslo: Ingen ener

Oslo

Fem serierunder gjenstår i årets 2. divisjon og ingen av Oslolagene er med i opprykkskampen.

5, 6, 7 og 8

Vi finner dem på rekke rad fra femteplass og nedover: Skeid (34 poeng), Grorud (30), KFUM Oslo (28) og Kjelsås (28). Langt bak der igjen, på siste plass før nedrykksstreken, Vålerenga 2 (21 poeng).

– Skeid er nok det beste laget vi har møtt av disse, sier Hamkam-trener Kevin Knappen, som styrer sitt lag mot sikkert opprykk.

Med et budsjett som er omtrent like stort som Oslo-klubbenes til sammen, styrer den Solbakken-drevne klubben mot OBOS-liga neste år og på sikt et etterlengtet comeback i Eliteserien.

Beste toppnivå

Der er ikke noen av Oslolagene. Tabellsituasjonen viser også at de er jevngode.

– Jeg mener vi har det beste toppnivået av disse lagene når alt stemmer, sier KFUMs veteran Christoffer Dahl, som har spilt i alle de tre øverste divisjonene og kjenner nivået i Oslofotballen.

– Men, ja, Oslolagene er veldig jevne, sier han.

Alle i Skeid er neppe enige i påstanden. Skeid topper den interne Oslo-rankingen og nettopp KFUM og Skeid møtes om en uke. Men før det har begge lagene vriene kamper i denne runden. KFUM møter det beste formlaget i divisjonen, Asker, mens Skeid tar i mot Raufoss på Nordre Åsen i morgen. Både Asker og Raufoss jakter kvalifiseringsplassen om opprykk, som Alta har i dag.

Eneste Oslolag som ikke helt henger med er Vålerengas 2. lag, som kjemper for å berge plassen i divisjonen. I så måte har de en nøkkelkamp mot Brumunddal man-dag, laget som kan passere dem på tabellen. VIF har ett poeng og 0-9 i målforskjell på de fire siste kampene og er inne i samme blindgate som A-laget i serien.

Helgens serierunde i 2. divisjon, avdeling 1 (22. runde).

LØRDAG: 16.00: Asker – KFUM Oslo, Bærum – Kjelsås, Follo – HamKam.

SØNDAG: 15.00: Alta – Grorud, Skeid – Raufoss, Nybergsund Trysil – Finnsnes

MANDAG: 18.00: Vålerenga 2 - Brumunddal.