2. divisjon: Her er tabelltipset

Hva har KFUM, Kjelsås, Grorud og Skeid til felles? Jo, de ligger ganske likt i feltet milevis bak Vålerenga i Oslofotballen. Nå har alle lagene havnet i samme 2. divisjonsavdeling som starter seriespillet 2. påskedag. Og Vålerenga 2 er bare ett av to topplag som klarte å beholde laget sitt i den nye og mer spissede 2. divisjon.

2. divisjon er skåret ned fra fire til to avdelinger. Kvaliteten er skarpere. Men de fire nevnte Oslolagene har en annen ting felles. De er omtrent like fattige. Nye spillere hentes ikke ved hjelp av lønn og dyre fristelser, men av kontakter og tro på sportslig opplegg. 2. divisjon er full av talenter som vil opp og fram. Da må de finne et lag der de blir synlige.

KFUM fikk bare ett år i 1. divisjon i fjor og har kommet «hjem» med et betydelig svekket lag. Fjorårets viktige spillere som Lars Hirschfeld, Sindre Ek, Dennis Obeng og Martin Wiig har lagt opp. Laget er avhengig av at gamle storheter som Christoffer Dahl og Stian Sortevik fortsatt har ambisjoner og entusiasme til å drive laget videre under den nye treneren Jørgen Isnes.

Grorud har beholdt hele stammen fra i fjor og har i tillegg fått noen nye spennende signeringer. Holder det? De tapte 0–2 i treningskamp for Vålerenga 2 mandag uten at det er retningsgivende. VIF2 vil røre det til i denne avdelingen når de stiller med folk som til enhver tid ikke spiller for Ronny Deilas A-lag. Men hvor ofte skjer det?

Skeid har Tom Nordlie som sitt største plakatnavn. Har levert to av sine beste spillere til Eliteserien (Haugesund), men har fått inn mye nytt. Blant andre tre unge lovende spillere fra Vålerenga og tidligere Sogndal-spiller Ørjan Hopen, som egentlig hadde lagt opp. Dette laget kan slå alle. Og tape for alle. Det vet de sjøl.

Kjelsås har sterke treningskamper bak seg tross tapet av brødrene Stamsø Møller. De tre siste lagene rykker ned, og vi tror Kjelsås skjærer klar av det.

Men favoritten til opprykk fra denne avdelingen finner vi altså ikke i Oslo. HamKam er det mest ambisiøse laget, har nå 23 kamper på rad uten tap og vil reise seg etter nesten-konkurs og samling i bånn. Med Ståle Solbakken som mentor. Og vi tror Grorud blir beste Oslolag og dermed nummer to i byen. Det neste halve året kan det meste av dette bli motbevist.

Dagsavisens tabelltips 2. divisjon, avdeling 1

1. Hamkam. Trener: Kevin Knappen.

23 kamper uten nederlag. Petter Vaagan Moan vil bidra til ny vekst for ligaens mest ambisiøse lag. Fru Solbakken i styret og ektemannen Ståle i København har også en lillefinger med i spillet. Snart også med Kjetil Rekdal i kulissene.

2. Raufoss. Trener: Christian Johnsen.

Ikke synlig svekket etter nedrykket fra 1. divisjon. Gode treningskamper, 4-0 over Lillehammer i den siste. Fysisk lag som blir vonde å møte for mange,

3. Finnsnes. Trener: Bjørn Johansen.

Det satses hardt på Senja. Trener Bjørn Johansen fikk dem til 2. plass i fjor. Har mistet kaptein Jansen, men fått noe nytt. To tap på 8 treningskamper, sist 6-0 over TUIL 2.

4. Asker. Trener: Kevin Nicol.

Det satses tungt vest for Oslo. Hovedtrener Kevin Nicol krever fysikk og tempo. Tomasz Sokolowski vil vise at han ikke er ferdig. Solide trenigskamper, men 1-4 for svenske Utsikten i generalprøven.

5. Grorud. Trener: Rolf Teigen.

Trener Teigen betyr kontinuitet, og det er det også i spillerstallen. Hentet inn Fitim Kastrati fra Bryne (tippeligadebuterte for VIF i 2013) sist uke. Tapte 0-2 for VIF2 i siste treningskamp. Det bare skjerper dem.

6. Alta. Trener: Rune Repvik.

Heislaget fra Finnmark vil igjen finne nivået mellom 1. og 2. divisjon. Men kravene er større nå. Har fått den gamle tippeligakjempen Makhtar Thioune, men både han og toppscorer Vegard Braaten er skadet inn mot seriestart. Kommer de to i gang, påvirker det Altas tabellplassering.

7. Skeid. Trener: Tom Nordlie.

Har mistet en toppscorer, men har fått inn nye folk som vil vise seg fram under Tom Nordlie. Vil variere mye med ungt mannskap, men har potensial. Hvis venstreslegga til Ørjan Hopen blir vekket til live betyr det ekstra poeng. Skaderammet før seriestart. Kanskje til og med Morten Berre, (42 år) må innpå. Spilte i geneneralprøven i likhet med 20 andre.

8. KFUM Oslo. Trener: Jørgen Isnes.

Har mistet mange spillere etter nedrykket fra 1. divisjon, inkludert keeper Lars Hirschfeldt og spissen Martin Wiig. Har leid inn folk rett før seriestart og har overrasket positivt i treningskampene. Trener Jørgen Isnes vil videreføre den ballbesittende stilen der evigunge Christoffer Dahl og Stian Sortevik blir viktige.

9. Follo. Trener: Anders Særvold.

Kanskje det vanskeligste laget å plassere. Kaptein Rune Gravdal er lagets eldste med sine 27 år. Men kan ta poeng fra alle når toppnivået er inne. Tapte 2-4 for Odd2 i siste treningskamp, men bommet på to straffespark.

10. Kjelsås. Trener: Eivind Kampen.

Generasjonsskifte på Grefsen stadion. Brødrene Simen og Julian Stamsø Møller har trappet ned, spillere med til sammen 500 A-kamper er borte. Også viktige Runar Brenden forsvant. Men trener Eivind Kampen bygger nytt med avdelingens kanskje laveste budsjett. Keeper Terje Kirsebom får mye å gjøre og Anders Osmunddalen må holde seg skadefri. Jesper Solli blir sentral framover. Slo Lørenskog 3-0 i generalprøven og har vist stigning de siste ukene.

11. Bærum. Trener: Luke Torjussen.

Endte på en sterk 2. plass i sin avdeling i fjor, men trener Luke Torjussen vet at sesongen blir tøff. Har vært tungt plaget av skader i treningskampene og har knapt spilt inn en førsteellever.

12. Nybergsund-Trysil. Trener: Jarl Andre Storbæk.

Den gamle VIF-kjempen Jarl Andre Storbæk prøver seg som hovedtrener for første gang på dette nivået, men vil merke at 2. divisjon er mye tøffere i år. Har variert veldig i treningskampene. Kaimar Saag scoret 18 mål i fjor da de endte på 5. plass i sin avdeling.

13. Vålerenga 2. Trener: Gard Holme.

Hvor skal dette ende? VIF var ett av kun to topplag som holdt annetlaget sitt i denne divisjonen etter fjorårets renselse. Odd var det andre (spiller i den andre avdelingen). Som vanlig vil det variere hva laget kan hente inn av A-lagsspillere. Trener Gard Holme fikk rekruttene til NM-finale for juniorer i fjor. Vil svinge mye, men vil slite fysisk. Spiller høstsesongen på den nye arenaen uten at vi tror det blir ustalgsgivende.

14. Brumunddal. Trener: Fred Leo Nysæter.

Laget tapte bare to ganger hjemme på Sveum i fjor og det er der de må redde plassen i år. Hvorfor tippe dem så langt ned etter 4. plass i sin avdeling i fjor? Fordi disse to sesongene knapt kan sammenlignes. Trener Fred Leo Nysæter er klar over det samme og er avhengig av å unngå skader i en liten tropp. Har allerde nå sagt at klubben ikke har ressurser til å hente nye spillere i sommervinduet.

PS. Slik er seriesystemet: Vinneren rykker opp i 1. divisjon (OBOS-ligaen), toerlaget spiller kvalifisering om opprykk. De tre siste lagene rykker ned i 3. divisjon (Regionligaen).

Slik spilles første serierunde

MANDAG 17. APRIL: 14.00: Finnsnes - Grorud, 15.00: Brumunddal - Kjelsås, Nybergsund Trysil - Skeid, 18.00: KFUM Oslo - Bærum, Alta - Follo, Asker - Hamkam.

TIRSDAG 18. APRIL: Vålerenga 2 - Raufoss (Vallhall).

Disse lagene spiller i 2. divisjon, avdeling 2: Bryne, Byåsen, Egersund, Fana, Fram Larvik, Hødd, Hønefoss, Nardo, Nest-Sotra, Notodden, Odd2, Vard Haugesund, Vidar, Vindbjart.