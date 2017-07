18 kvadrat med råtten idyll

Oslo

– Bare vent! Det er masse råte som venter på dere.

Det er visning i Etterstad kolonihager. Nestleder May-Len Skilbrei legger ikke fingrene imellom der hun står i et rom fylt til randen av over seksti håpefulle hyttekjøpere og informerer om parsell nummer åtte. Med myndig røst hilser hun velkommen.

– Dette er ikke som å eie sin egen hytte der man kan komme og gå som man vil. Vi har forskrifter. Hytta skal tilbakeføres til original stand og særpreget skal bevares. Plattingen må bort. Vannrøret er sprukket. I hagen må det renskes skikkelig, det er ikke bare å luke litt her og der. Vi har et strengt ansiennitetsprinsipp og ingen prioriteringer. Noen spørsmål?

Masse hender i været.

Les også: Luksusbøndene innenfor ring 2

Øverst på ventelista

Gøril Sæbø (55) har ingen spørsmål. I 12 år har hun kikket lengselsfullt bort på de små hyttene fra leiligheten sin på Vålerenga. De to barna har blitt tenåringer mens hun sakte, men sikkert har rykket oppover på ventelista. Nå er hun nummer sju, og strener av gårde bortover grusveien – på vei rett mot den gule drømmen. Under den hvite buen i smijern åpenbarer det seg. Et stykke pill råttent sommeridyll. Gøril har allerede sett for seg hvordan hun skal tusle bort til hytta i bare tøflene. Sove der hele sommeren. Men først er det total «make over». Bare hør her:

«Hytta bærer preg av svært lite stell over lang tid, skadene ved hytta er omfattende og vil være arbeidskrevende å sette i stand. Store råteskader over lang tid medfører at ytterpanel og til dels reisverk i front av hytta må skiftes. Det er ikke fungerende vann inn i hytta, vannrør til bereder er sprukket av frost. Svært mye ugress på parsellen.» Taksten er deretter. 37.551 kroner.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!



Foto: Hilde Unosen



Bekymra

– Det er mye å gjøre, blir du ikke skremt?

– Jo! Men ikke av jobben. Alle folkene derimot ...

Gøril ser seg litt bekymret omkring. Men med den lange ansienniteten har hun et visst håp om at hytta kan være innenfor rekkevidde. Kontakt med snekker er allerede opprettet, en gyngestol er kjøpt inn.

– Har gyngestol, mangler hytte?

– Ja, haha, der har du tittelen din.

Les også: Biene svermer på Oslos tak

Det fotograferes og stilles spørsmål, om vinduer, og ytterpanel, tak og avløpsrør. Drømmer brister.

En som har latt seg skremme av arbeidsmengden, er Maria Bohlin. Hun har stått på venteliste siden før eldstedatteren Niki (11) ble født, men innser sin begrensning.

– Jeg tror vi må se etter noe som er i litt bedre stand. Niki oppsummerer det sånn:

– Det er en veldig koselig hage – men hytta har hull i veggen.

Hvordan det gikk? Gøril fikk hytta! Hun skriver i en sms til Dagsavisen: Jeg er både veldig glad og litt engstelig for den store oppussingsoppgaven jeg har tatt på meg, men mest glad.

Les også: Lan-bruk i Oslo – byrådet vil ha en grønnere by