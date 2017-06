17-åring med sprengladning må fortsatt sitte fengslet

Oslo

Ifølge Aftenposten mener Oslo tingrett at den russiske guttens troverdighet er svekket etter nye opplysninger om hans forhold til religion.

Tingretten mener dessuten at det er både unndragelses- og gjentakelsesfare.

16. juni

Dette er fjerde gang varetektsfengslingen av 17-åringen blir forlenget siden han ble fengslet første gang 10. april. Nå får politiet lov til å holde gutten fengslet fram til 16. juni.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Vedrørende hans forhold til religion, har han redegjort for hvor han står, sier guttens forsvarer, advokat Javeed Hussain Shah, til NTB.

Et større område på Grønland i Oslo ble sperret av etter funnet av en bombelignende gjenstand ved Vaterlands bro sent på kvelden lørdag 8. april.

Samtidig ble 17-åringen, som er siktet for ulovlig befatning med et eksplosivt materiale, pågrepet.

I fengslingskjennelsen fra 24. april var retten enig med politiet i at mistanken mot 17-åringen var styrket siden den første fengslingen to uker tidligere.

Også denne gangen mener retten at mistanken mot 17-åringen er styrket.

Flyttet

Tenåringen flyttet til Oslo i fjor høst etter å ha kommet til Vadsø som tiåring. Der gjorde han seg bemerket som kampsportutøver, og han var aktiv i samme klubb som to Vadsø-menn som opprinnelig kom fra Tsjetsjenia og som i 2014 reiste til Syria for å bli fremmedkrigere. Ifølge Aftenposten kjente 17-åringen begge to, og det er ifølge avisen ting han har sagt om dette som fikk omgivelsene til å reagere og sende bekymringsvarsel til både PST og barnevernet. (NTB)