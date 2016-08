150 personer måtte evakueres

Oslo

Grunnet en kortslutning i en tunell ved Oslo S stod togtrafikken bom fast mellom Oslo S og Skøyen. Nå skal derimot togene gå som normalt igjen.

Det melder Jernbaneverket på sine hjemmesider.

Ubestemt tid

Ifølge Oslopolitiet på Twitter satt det 150 personer fast i et tog inne i tunellen. Disse skal nå være evakuert, melder NTB.

Det er ca 150 personer ombord i toget. Disse skal nå evakueres ved hjelp av et annet tog som sendes inn i tunnelen. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) August 26, 2016

– Foreløpig vet vi ikke så mye mer enn at det har vært en kortslutning litt inn i den ene tunellen. Det kan være i en kjøreledning. Det er ikke stor dramatikk der nede, men trafikken er stoppet. Det er mange blålys tilstede, så det kan virke dramatisk for dem som er rundt, opplyste Oslo brann og redningsetat til Dagsavisen tidligere i dag.

Måtte evakueres

– Vi gikk på toget på Nasjonalteateret. Midt i tunellen halvveis til Oslo S stoppet det. Vi fikk bare beskjed om at det var en kortslutning, og at vi ikke visste hvor lenge vi blei stående. Så fikk vi en ny beskjed om de måtte kutte strømmen i toget, at de ikke kunne kjøre videre, og at det kunne ta inntil halvannen time å få fikset feilen, sier Jeanette Mathisen som var passasjer på toget som måtte evakueres.

Hun sier hun ikke merket noe til at det skal ha vært røykutvikling i tunellen, slik som tidligere ble meldt.

– Vi satt der nesten en time. Det var varmt og jævlig fordi klimaanlegget ikke virket, og det var mørkt. Etter hvert kom det et annet tog som skulle til Mysen som kjørte oss til Oslo S, sier Mathisen.