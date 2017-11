Oslo

I dag vet vi at det første Ringnesbrygget også var startskuddet for det som har vist seg å bli en helt sentral del av norsk bryggerikultur og Oslos og Akerselvas industrihistorie.

Nå skal det igjen brygges øl ved det ærverdige bryggeriet.

Ringnes Brygghus

Selv om dette området ikke lenger er et egnet sted for produksjon av øl i stor skala,

er det med entusiasme at bryggeriet på nytt investerer i ny ølproduksjon i de gamle lokalene i Thorvald Meyersgate. Neste år åpner nemlig Ringnes Brygghus – samme sted som eventyret startet. Der vil det bli produsert spennende Ringnesøl – og det skal være mulig for gjester og ølinteresserte å få seg en matbit og noe godt i glasset, i tradisjonsrike, bryggerihistoriske omgivelser.

– Dette ser vi virkelig fram til. Ringnes Brygghus skal være et åpent, inkluderende og hyggelig ølkultursenter der alle skal føle seg velkommen. Brygghuset gir oss en unik anledning til å dele av vår kompetanse og lidenskap for øl. Jeg er helt sikker på at Amund ville vært stolt over det som nå skjer i de gamle, ærverdige lokalene, sier Ringnes’ administrerende direktør, Anders Røed i en pressemelding.

343 bryggerier

I 1821 var Schous bryggeri i Christiania Norges eneste bryggeri, men i 1843 startet Schous med undergjæret bayerøl, noe som gjorde produksjon og lagring enklere. Den nye produksjonsmåten førte til en enorm oppblomstring av bryggerier, og i 1857 var det 343 bryggerier i Norge. Mange av disse nye bryggeriene gikk imidlertid konkurs, eller ble kjøpt opp av konkurrenter. Konkurransen om markedet, og behovet for rasjonell produksjon og transport førte til at antallet bryggerier stadig sank. I 1890 var det bare 46 bryggerier igjen, og i 1987 hadde dette falt videre til 15. Etter årtusenskiftet er det imidlertid startet mange nye, små bryggerier for produksjon av spesialøl. Etter at alkoholloven ble endret i 2003 er det også anlagt mikrobryggerier i tilknytning til gårdsturisme og utesteder som selger eget brygg. Det eldste norske bryggeriet i drift er Aass, anlagt i 1834.

Ringnes Bryggeri AS var en familiebedrift frem til fusjonen med De sammensluttede bryggerier (Frydenlund/Schous) i 1978 da Nora Industrier AS overtok eierskapet. Disse bryggeriene gikk sammen under navnet Ringnes Frydenlund AS, skriver Wikipedia.

Den siste flasken som ble brygget ved Ringnes i Thorvald Meyers gate, ble produsert i 2001, da de flyttet til Gjelleråsen.

I tillegg til å forsyne Oslos befolkning med godt drikke, markerte Ringnes seg opp gjennom årene som en banebrytende samfunnsaktør. Bryggeriets grunnleggere, brødrene Ellef og Amund Ringnes og finansmannen Axel Heiberg, var opptatt av arbeidernes ve og vel – og Ringnes var en av de første norske virksomheter til å tilby sine medarbeidere en sykelønnsordning. De tre grunnleggerne var også sentrale sponsorer til det som har blitt en stolt polarhistorie for Norge. Blant annet var deres bidrag helt avgjørende for byggingen av polarskuta Fram. Bryggeriet markerte seg også innen forskning – og bryggeriets kunnskap om gjær bidro til å heve kvaliteten på øl verden over.

Ringnes har fortsatt sitt hovedkontor i de gamle bryggerilokalene ved Akerselva i Oslo – sentralt plassert mellom Sagene, Torshov og Grünerløkka.