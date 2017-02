110-sentralen ut av Oslo

Oslo

110-sentralen vil lokaliseres midlertidig på Lysaker før den samlokaliseres med 112-sentralen, sannsynligvis ved politihuset på Grønland. Noe som tidligst vil skje om fem år.

– Den nye 110-sentralen vil driftes av Brann- og redningsetaten i Oslo. Det er allerede igangsatt prosesser med ansatte og tillitsvalgte, og de ansatte i dagens 110-sentraler vil i utgangspunktet bli ansatt i den nye 110-sentralen, sier byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), til Dagsavisen.

Selv om det ikke ble formelt vedtatt før onsdag kveld, har arbeidet med å etablere den nye sentralen pågått, og nærmer seg ferdigstillelse.

Skeptiske ansatte

Dagsavisen har tidligere skrevet om flyttingen av sentralen. De ansatte er skeptiske.

– Vi er lite fornøyd med at 110-sentralen flyttes ut av Oslo og til Bærum. Grunnen er at vi mener 110-sentralen i hovedstaden bør ligge i hovedstaden, sa verneombud Morten Bratli til Dagsavisen i desember i fjor.

Han er også bekymret for om bemanningen blir god nok.

Midlertidig lokalisering av 110-sentralen vil ifølge byrådet gi god samordning før sentralen skal samlokaliseres med 112-sentralen.

– Sett fra Oslo kommune sin side, så vil bemanningen øke mer enn andelen innbyggere som skal betjenes. Så her ligger alt til rette for at bemanningen vil være vel så god som i dag. Jeg er glad for at bystyret gikk inn for en samlokalisering av 110-sentral sammen med Asker og Bærum. Den nye sentralen vil være bedre rustet til å håndtere store hendelser enn det dagens sentraler er, hver for seg, sier, Lan Marie Nguyen Berg.

I vedtaket presiserer bystyret at byrådet innen utgangen av året orienterer dem om utviklingen av samlokaliseringen, og da spesielt med hensyn til bemanning.

Den midlertidige 110-sentralen forventes å være i drift fra og med 1. mars i år, og planlegges for en driftsperiode på fem år

Sparer penger

Som veldig ofte når politiske vedtak tas, handler det om penger.

Om å spare penger.

«Driftskostnadene ved å etablere en felles 110-sentral vil årlig bli redusert med cirka seks millioner, fra en samlet kostnad i dag på 45,6 millioner til kr 39,6 millioner. Investeringskostnadene til den midlertidige sentralen samt overgangskostnader vil utgjøre cirka seks millioner», heter det i innstillingen fra byrådet, og er signert byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Lan Marie Nguyen Berg.

– Den nye sentralen planlegges med seks operatørbord, mot fire i sentralen i Oslo i dag, samtidig som kommunen reduserer årlige driftskostnader med rundt 6 millioner kroner. Så her snakker vi en real vinn-vinn-situasjon for alle parter, avslutter byråden.

