Det var mandag denne uka at ledelsen i forlaget Condé Nast sendte ut en epost til sine magasinredaksjonet om at de ikke lenger skal samarbeide med den amerikanske fotografen Terry Richardson (52). I eposten ble det, i følge britiske The Telegraph også gjort klart at alle bilder og fotoserier som er innkjøpt fra Richardson, men ennå ikke publisert skal destrueres, og erstattes med andre bilder og serier.

Årsaken er en lang rekke klager fra modeller som hevder Richardson har oppført seg upassende på opptak, og presset seg til sex med modeller på jobb.

Klaget på i årevis

Terry Richardsons bilder har prydet glansede magasinforsider i en årrekke, de er kjent for sine eksplisitte uttrykk og flørt med pornoestetikk og han har selv sagt at motefotografi handler om å sprenge grenser, også seksuelle. Han er blitt beskylt for å ha sex med, og onanere foran modeller på opptak, men har alltid tilbakevist beskyldningene. Mange har klaget på fotografens upassende oppførsel, men ingen har tatt tak i klagene eller sjekket forholdene. Isteden har internasjonal motebransje dyrket hans vågale og ville stil.

Weinsteineffekten

I kjølvannet av Weinstreinskandalen ble flere magasinredaktører konfrontert med hvorfor de ikke har tatt klager fra mdoellene på alvor. og denne manddsgen kom altså ordren fra øverste hold i Condé Nast: Ingen flere jobber til Richardson.