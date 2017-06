Flere designere klare for Oslo Runway

Nye Trender

Ytterligere seks designere er lagt til på programmet til Oslo Runway i august. Lista inkluderer FRAM, HAiKw/, Kjell Nordström, MAUD, Mayow og Vanessa Rudjord x byMAGMALOU.

Dagsavisens moteekspert Sissel Hoffengh ser fram til visningene i høst.

– Spennende at Kjell Nordström alias Baron von Bulldog skal vise, det begynner å bli noen år siden sist. Går ut fra at det han skal vise nå er en del av hans «Black Rose by BvB»-kolleksjon. Kolleksjonen er en del av hans Sisters in business-prosjekt som sysselsetter minoritetskvinner med skredderbakgrunn – et usedvanlig spennende tiltak, sier Hoffengh.

Som Dagsavisen tidligere er en rekke designere allerede klare for Oslo Runway 22. til 24. august i Oslo.

Tungvektere

Designere som allerede er meldt inkluderer byTiMo, Moods of Norway, Tom Wood, Fam Irvoll, Veronica b. Vallenes, Tom Wood, iiS Woodling, Line of Oslo, FWSS, IBEN, og Cala Jade.

– Det er flere kjente brands her og tungvektere allerede på plass. Særlig byTiMo, Veronica b. Vallenes og Moods of Norway. Det blir også spennende å se Fam Irvoll, sier Dagsavisens moteekspert Sissel Hoffengh.

Også denne gangen blir det visninger på Sentralen.