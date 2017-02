– Designere frykter ikke kritisk presse

Nye Trender

Av Sissel Hoffengh og Espen H. Rusdal

Dag to på Oslo Runway kunne skilte med Norges kanskje største merkevare innen mote, Moods of Norway. De viste klær til vår og sommer 2017 for dame og herre. Et proft show, er Dagsavisens dom.

Sissel Hoffengh oppsummerer Oslo Runway for denne gang. Hun påpeker at norsk motebransje fortsatt er på gli.

– Men vi er enten helt gærne med masse sirkus og show, eller så er det veldig hyperkommersielt. Vi mangler kanskje den lille biten i midten der vi får til begge deler, sier Dagsavisens moteekspert Sissel Hoffengh.

Gigantisk nøkkelring

Nøklene de skal vi visst passe på til våren. Stylist Storm Pedersen har nemlig sett for seg at gutta skal ha gigantiske nøkkelringer i år.

– Du mister ikke de nøklene, mener Espen H. Rusdal.

Moods lager helt streite fritidsklær som er skreddersydd for det norske markedet. Visningen i seg selv var proff og og stylingen stilig og godt gjennomført i ifølge Sissel Hoffengh. Hos Moods selv er de klare på at dette er et bevisst valg.

– Dette er ikke vår første rodeo. Vi har gjort det noen ganger. Det er viktig at pressen og alle får bilder. For showet skal leve lenger enn de 15 minuttene, sier Simen Staalnacke.

Kritisk presse

Designer og student Aleksander Sahr kritiserer norsk motepresse. Han har skrevet en kronikk i Dagbladet der han peker på mangelen av den kritiske motepressen i Norge.

– Skal vi utvikle oss som motenasjon må vi ha en presse som dekker norske designere på en måte som gjør at folket, de som ikke er i bransjen, forstår mote bedre, og forstår hvordan de skal lese mote, sier Sahr.

– Frykter designerne en kritisk presse?

– Jeg tror ikke vi frykter det. Jeg tror det bare er at noen ikke har tenkt at det trengs. Noen har tenkt det samme som meg. Når jeg snakker om motekritikk, så mener jeg ikke at vi er redde for å si at noe er dårlig eller bra, men kritikk som går inn i hva det er designeren prøver å si, hva er det designere prøver å uttrykke og om det lar seg oversette i kolleksjonen. Og et mer nyansert bilde på mote. At det ikke bare er et næringslivstema, men at det og handler om kreativitet, kultur, samfunnskommentarer debatt og så videre, sier Sahr til Dagsavisen.

