Bloggere, ull og sterke farger på Oslo Runway

Nye Trender

Av Sissel Hoffengh og Espen H. Rusdal

Denne gangen er det høst og vinter 2017 vi får se under vinterens utgaven av Oslo Runway.

Kulturministeren stor for selve åpningen av Oslo Runway, for anledningen på Munch museet.

– For en kulturminister er det utrolig hyggelig å foreta en sånn åpning. Ikke minst fordi vi Norge har en motebransje som er spekket av stil, kvalitet, selvtillit og innovasjon, sa Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) før første visning.

Munch

Først ut var Anne Karine Thorbjørnsen, fjorårets Bik Bok- Runway Award-vinner, som satset høyt med en visning på Munch-museet, der vi fikk en kolleksjon som mikset sport og skreddersøm.

Det er altså høst og vinter 2017 som gjelder under denne utgaven. Eller hva vi skal ha på oss til høsten. Men på første rad sitter dem som er inviterte og som siden skal fortelle oss hva vi skal like, nemlig bloggerne.

Vi snakket og med bloggredaktør Ingeborg Heldal i Aller media, som er klar på at bloggere har en plass på første rad under motevisninger, men at det også må være plass til den kritiske journalistikken oppi det hele.

– Bloggbransjen har blitt veldig profesjonalisert de siste åra. Det er flinke, seriøse bloggere som tar jobben sin på stort alvor – det og skulle formidle trender, men det ligger litt i bloggingens natur at de bruker seg selv som utstillingsvindu til motebransjen og da tenker jeg at den objektive motejournalisten som også kan sette bransjen under lupen og stille litt kritiske spørsmål fortsatt er veldig viktig. Kanskje viktigere enn noen gang? Sier Heldal.

Sentralen

Neste visning ut var på Sentralen i Oslo sentrum, hvor de fleste visningene finner sted under Oslo Runway. Der var det Elisabeth Stray Pedersen som viste sin kolleksjon på catwalken.

– Men hva med bransjen, savner de den kritiske journalistikken?

– Kanskje de tror de ikke gjør det, sånn noen ganger, for det er alltid vondt å bli stilt kritiske spørsmål. Men ingen blir bedre av aldri å møte motstand eller aldri å få et kritisk spørsmål. Motebransjen er ikke tjent med at «front row» til enhver tid er et ekkokammer av applauderende folk som aldri tør å være kritiske. Motejournalistikken, den må leve videre, sier Heldal.

Tredje visning første dag var Veronica B. Vallenes som hadde med seg Maya Vik som musikalsk støtte. Hennes kolleksjon besto av blant annet kjoler med print og sterke farger.

Til slutt var det tid for Admir Batlak, også det på Munch-museet.