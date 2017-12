Premier League er et kjøpeligasirkus, og den ekte engelske fotballen spilles i Championship. Påstanden er populær blant fotballsupportere, men i 2017 er det en sannhet med modifikasjoner.

Klubbene på nestøverste nivå har de siste årene vært gjenstand for handlefeberen blant formuende forretningsfolk og investeringsselskap, og spesielt blant aktører med kinesiske milliardærformuer.

Championship er bakgårdsligaen som ble de superrikes nye tumleplass.

De er ikke eksentrikere med ekstrem fotballfeber, som kjøper seg inn i Championship, men forretningsfolk som ser en mulighet til å tjene store penger. Et opprykk til Premier League er verdt milliarder av kroner – selv om en klubb skulle rykke ned igjen.

Championship-klubbene er også billigere investeringer enn Premier League, og kanskje smartere kjøp også. For pengene får de en klubb med tradisjoner, en organisasjon med mye erfaring, brukbare stadion- og treningsanlegg og en stor supporterskare.

I mai fortalte Bussinessinsider.com også at tre av eierne av førstedivisjonsklubber med på lista over de 15 rikeste fotballmilliardærene i England.

Blant dem er Bristol City-eier Stephen Landsown, god for 15 milliarder kroner. Fulhams amerikanske eier Shahid Khan skal være ha en formue på 19 milliarder kroner. Bak Wolverhampton-eier Fosun International skumler Guo Guangchang, god for 50 milliarder kroner.

Uten tilgang til Panama-papirene, kan vi konstatere at bussinessinsider.com snart må oppdatere klubbeier-lista.

Denne uka ble det kjent at lille Barnsley er siste klubb ut, som har havnet under kinesisk kontroll. Nå skal The Tykes ledes av milliardær Chien Lee. Det kan bety et stort lass av friske penger til spillekjøp i januar for en klubb som sliter.

Over nyttår møter klubben Aston Villa, kjøpt av Dr. Tony Xia for 770 millioner kroner i fjor. I februar møter Villa erkefiende Birmingham, nå overtatt av Hongkong-baserte Trilion Trophy Asia.

På 2010-tallet er minst syv klubber i divisjonen kjøpt av rike aktører fra Asia. Leeds er blitt italienskeid, Fulham amerikansk, og Nottingham Forest kjøpt av en korrupsjonstiltalt greker.

Felles for rikingene er at de sverger overfor fansen at de akter å satse stort og langsiktig. Men til tross for milliardformuene, svir ikke de rike eierne av Premier League-store summer for å sikre opprykk. Så langt. Dermed koster de beste spillerne i denne ligaen fortsatt 400 millioner mindre enn en Kevin De Bruyne (550 millioner kroner). Så gjenstår det å se hvor lenge de superrike er med på kjøpelagfesten. Fotballinteressen blir gjerne påvirket av lagets prestasjoner på banen.