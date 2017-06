Nå kan du skrive «gusjegul» og «gaselle»

dagsavisen.no

Det er Språkrådet som bestemmer hva som er gjeldende for rettskriving. Nå har rådet kommet med nye vedtak som blant annet gjør at grunnstoff får vedtatte skrivemåter på norsk. Dette skjer etter initiativ fra en kjemiker, og direktør i Språkrådet Åse Wetås sier de er glade for at fagmiljøer tar initiativ.

– Det er med på å styrke posisjonen til norsk språk, særlig på fagfelt der engelsk er mye brukt.

Skal bli enklere å skrive riktig

To av endringene er i tillegg at det nå skal hete gusjegul og gaselle, mens det før het gursegul og gasell. Wetås sier målet med arbeidet er at det skal være enkelt for språkbrukerne å skrive korrekt norsk.

– Vi observerer språket i bruk og gjør vedtak om rettskriving for enkeltord der det trengs, slik at det skal være lettere å skrive korrekt.

(NTB)