TV-aksjonen: Østfold dårligst i landet

Moss

Med TV-aksjonen er tilbakelagt, hvor inntektene gikk til UNICEF og utdanning til barn i krigsherjede områder, er det talt opp at Norge har samlet inn til sammen 218. 586 896 kroner.

Østfold ga gjennomsnittlig 34 kroner per innbygger,og havner med dette på 20. plass. Av 19, ifølge TV-aksjonens oversikt. Tallet skyldes at landets mest giverglade område, Svalbard - som ikke egentlig er et eget fylket - regnes med i tellingen. På Svalbard ga hver innbygger gjennomsnittlig drøye 500 kroner. Landsgjennomsnittet lå på 41 kroner.

Østfold Fylkeskommune var enkeltgiveren som ga mest, nemlig 120.000 kroner med Sparebank 1 Østfold/Akershus ga 100.000 kroner. På fjerde og femte plass kom henholdsvis Fredrikstad og Moss kommune med 80.121 kroner og 62.940 kroner. Men midt i mellom disse, på en sterk tredjeplass, lå Reier skole i Moss. Gjennom et stortstilt arrangement hvor barna sang sammen med mosseartisten Sofie Bjerketvedt, fikk skolen samlet inn hele 80.927 kroner.

Blant kommunene i Østfold, var det Rømskog som ga mest basert på innbyggertall, mens Fredrikstad og Hobøl havnet nederst.