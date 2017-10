Tage avstår fra etterlønnen

Moss

I en Twitter-melding skriver stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) at han har bestemt seg for å avstå fra etterlønnen han søkte om og fikk innvilget av rådmannen i Moss kommune. Da nyheten forrige uke ble kjent, om at Pettersen ville motta 1,5 måneders etterlønn, skapte det mange negative reaksjoner.