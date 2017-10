Strammer til etterlønnsordningen

Moss

Av Paul Norberg

En betalt bystyrepolitiker som går over i ny jobb, skal ikke lenger har rett til etterlønn. Da tidligere ordfører Tage Pettersen (H) ble valgt inn på Stortinget, og likevel søkte om etterlønn i Moss kommune, høstet han storm. Både hos distriktets befolkning og blant politikerkolleger. Dette førte til at han trakk søknaden om en og halv måneds etterlønn, selv om han strengt tatt hadde krav på dette etter godtgjørelsesreglementet til Moss kommune.

Endring

Ordfører Hanne Tollerud varslet raskt at hun ville legge inn forslag om å forandre reglementet, og nå kommer det et endringsforslag allerede til førstkommende formannskapsmøte, mandag 30. oktober.

I det nye forslaget står det: «Ved frikjøp fra og med 50 prosent, der den folkevalgte har det å være folkevalgt som sin hovedbeskjeftigelse, kan det etter søknad gis ettergodtgjøring i inntil tre måneder. Dersom den folkevalgte går inn i nytt arbeid i løpet av denne perioden bortfaller ettergodtgjørelsen fra tidspunktet for inntreden i den nye stillingen. Inntekt man mottar i etterlønnsperioden skal rapporteres inn». ‘

I dagens reglement er det slått fast at den folkevalgte har rett på en og en halv måneds etterlønn, selv om vedkommende har en jobb å komme tilbake til etter endt tjeneste.

Vekk med "posisjonskoordinator"

Ordningen med lønn til det som det borgerlige flertallet kalte "posisjonskoordinator" skal også fjernes. Godtgjørelse til en opposisjonskoordinator skal fortsatt ha mulighet til å frikjøpes inntil 20 prosent. Det var Anne Bramo (Frp) som tidligere fikk inntil 20 prosent av en årslønn for å koordinere politiske utspill fra det borgerlige flertallets side. Denne rollen skal nå utføres av varaordfører Benedicte Lund (MDG), uten at hun får ekstra betalt for disse oppgavene.