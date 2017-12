Regjeringsforhandlingene legges til Moss

Moss

I en funkisbygning fra 1930 som opprinnelig var en kortbølgestasjon bygget for Televerket, skal Høyre, Frp og Venstre forhandle om ny regjeringsplattform.

– Jeløy Radio er et lite sted som egner seg for gode samtaler, kort vei fra Oslo, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg til NTB.

Hun ser fram til å innlede forhandlingene med Frp og Venstre 2. januar.

– De tre partiene kjenner hverandre godt etter tett samarbeid de siste fire årene, og vi har hatt mange gode samtaler etter valget nå i høst. Vi er enige om at vi må skape et bærekraftig velferdssamfunn som både skaper flere jobber og får flere i jobb, sier Solberg.

Sted for store tanker

I tillegg til skjermet beliggenhet og vakre omgivelser på Jeløya i Moss var det kanskje hotellets motto som lokket partiene til Østfold: «Det lille stedet for de store tanker», kan vi lese på Jeløy Radios nettsider.

– Det passer nok godt for forhandlingene, sier hotelldirektør Kirsti Albert til NTB. Hun har holdt av hele hotellet og alle 41 rom til de tre partienes ledere, nestledere og rådgivere.

– Vi gleder oss veldig til å ønske velkommen. Det er stor stas for oss, sier Albert.

Også Moss-ordfører Hanne Kristin Tollerud gleder seg over at Høyre, Frp og Venstre har valgt Jeløya som sted for forhandlingene. Ap-politikeren er nemlig født og oppvokst der.

– Vi kaller jo Jeløya Oslofjordens perle, og Jeløy Radio er et utrolig flott og idyllisk sted. Det er landlig og fredelig, samtidig som det er sentrumsnært, sier Tollerud.

Avsondret

De tre partilederne vil møte pressen til en kort orientering ved inngangen til forhandlingene 2. januar klokken 10. Deretter er det uvisst hvor mye av substans som vil tilflyte offentligheten før det settes strek for samtalene.

Jeløy Radio ligger skjermet til, og pressen blir henvist til nabohotellet Refsnes gods, en kort biltur unna. Hotelldirektør Kirsti Albert vil ikke opplyse hvor lenge hotellet er booket, men det er ventet at forhandlingene vil kunne vare i halvannen til to uker.

Dersom samtalene lykkes og Venstre trer inn i regjeringen, kan fredag 19. januar bli datoen da de nye statsrådene viser seg på slottsplassen for første gang.

Sonderingene mellom Høyre, Frp og Venstre om et mulig regjeringssamarbeid pågikk i hele høst, før Venstre-leder Trine Skei Grande 9. desember varslet at partiet var beredt til å innlede reelle forhandlinger.

