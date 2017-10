Politisk tillitskrise i Moss

Moss

LESERBREV: Av Hans Jørgen Bjørnstad

Mange føler at det politiske miljøet, med Høyre/Ap i spissen, i liten grad lytter til innbyggerne. Nyheten om at tidligere ordfører Tage Pettersen hadde søkt og fått innvilget halvannen måneds etterlønn, da han ble valgt til stortingsrepresentant, gjør ikke situasjonen bedre. Ordføreren har en månedslønn på ca. 77.000 kr. Pluss etterlønn og stortingslønn, ville Pettersen sitte igjen med en månedslønn i september tilsvarende noe som for mange innbyggere i Moss vil være en vesentlig del av brutto årslønn. Jeg håper for byens del at dette ikke er riktig.

Flere tilfeller

Iflg. reglementet, kan de som har politisk virksomhet i regi av kommunen som hovedbeskjeftigelse, søke om, og få innvilget, etterlønn for halvannen måned hvis de har lønnet arbeid å gå til. Og tre måneders etterlønn hvis de ikke har det. For to år siden opplevde vi at tidligere gruppeleder Thomas C. Archer og varaordfører Anne Bramo søkte om og fikk innvilget etterlønn da de måtte gi fra seg disse vervene. I kommende bystyremøte er det varslet massiv utskifting av den politiske ledelsen i utvalgene og de kommunale foretakene. Med reglementet kommunen har, kan vi risikere at disse også søker etterlønn. Med praksisen som ble etablert for to år siden, vil det ikke forbause meg om enkeltsøknader blir innvilget. Mange av oss skjønte ikke hvorfor Bramo og Archer skulle ha etterlønn, men nå skjønner vi. Det vi imidlertid ikke skjønner, er hvordan politikere som vi trodde var relativt fornuftige, kunne vedta et slikt reglement.

Hva med etikk og moral?

I et åpent brev til Tage Pettersen på Facebook ba Kjell Kåsin ham frasi seg etterlønnen eller gi den til et veldedig formål. Dette innlegget ble for øvrig skrevet og sendt avisa søndag. Mandag morgen kom nyheten om at Pettersen ikke ville ta ut den bevilgede etterlønnen likevel. Etter min oppfatning endrer det lite eller ingenting i saken. Skaden på tillitsforholdet mellom politikerne og byens innbyggere oppsto da han valgte å sende søknad om etterlønn. Det ble ytterligere forsterket da rådmannen innvilget søknaden. Det store spørsmålet som står igjen er følgende: Hva med etikk, moral og vurderingsevne og hva vil skje neste gang en liknende situasjon/mulighet oppstår?

Kontrollutvalget

I siste bystyremøte skiftet maktbalansen da MDG forlot den borgerlige leir. Plutselig ble posisjonen fra de to siste årene framtidas opposisjon. Dette utløste skifte av leder i kontrollutvalget, som alltid kommer fra opposisjonen. Ny leder ble Tage Pettersen, som litt tidligere i samme møte hadde gitt fra seg ordførervervet – med virkning et stykke fram i tid. Kontrollutvalget skal føre oppsyn med at kommunens virksomhet er forsvarlig og holder seg innenfor lover og regler. Medlemmene av kontrollutvalget skal ikke være involvert i kommunens drift. Utvalgets medlemmer har kunnet sitte i bystyret, men ikke ha andre kommunale verv. Aldri har jeg registrert at en person har gått direkte fra å være ordfører til å bli leder av kontrollutvalget. Pettersen har sittet med toppansvaret for driften av kommunen de siste seks årene. De fleste sakene kommer til kontrollutvalget i etterkant av den kommunale behandling. Vi kan derfor regne med at de aller fleste sakene i tida framover kommer fra hans periode. Det er vanskelig å se noen person som er mer inhabil enn nettopp Pettersen til å lede arbeidet i kontrollutvalget i resten av perioden. Vi tåler ikke mer slitasje på tillitsforholdet mellom politikere og innbyggere nå. Ansvaret for å skape ny tillit ligger hos politikerne. Redningen for byen kan kanskje ligge i sammenslåingen med Rygge. Vi kan jo håpe at de har et sunnere politisk miljø.

