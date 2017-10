Paraplyer og motlys

Moss

Av Paul Norberg

Det er nærmest et rent Østfoldprosjekt som vises i Galleri Røed Jeløy i disse dager: To kunstnere fra byrivalene Fredrikstad og Sarpsborg. Og utstillingen er i Moss.

Galleribyen Moss

– Jeg sier ikke et ord negativt om Fredrikstad, men fylkets galleriby er utvilsomt Moss, sier Tommi Sarkapalo, som fyller 50 år til helgen. Han er opprinnelig fra Tampere i Finland, men har bodd i Plankebyen siden 2000.

Han har kalt utstillingen sin «Motlys i skygge». Flere av motivene er hentet fra foto og tegninger på tynt papir, hvor tusj og annet gjennomslag i papiret viser seg som skyggeaktige former på baksiden.

– Det er denne baksiden jeg bearbeider videre. Jeg er fascinert av skyggenes maleriske potensial, sier Sarkapalo.

Samtidig viser han fram sitt favorittbilde på utstillingen. Et bilde som skiller seg ut fra de øvrige.

– Dette har jeg kalt «Maku», som er finsk for «smak». Her brukte jeg først mørke farger, som jeg slipte bort, og deretter la jeg på lysere farger, som inngår med sine skyggevirkninger. Vanligvis maler jeg mest i mørkt, så dette er annerledes. Det ble påbegynt for omkring 15 år siden. Så er det blitt tatt fram og tilbake noen ganger før det nå er klart til utstilling, sier Tommi Sarkapalo.

Paraplyer

Jane Hupe (49) etterlyste paraplyer i Dagsavisen Østfold tidligere i år. Hun fikk inn hele 73 paraplyer, som nå er brukt i et kunstnerisk prosjekt.

– Paraplyer er ganske spennende. De kan formes på utallige måter. De har et skjelett. De kan knekkes, og de kan reise seg igjen. De kan åpnes og lukkes, og de gir en skjør beskyttelse mot regn, og noen ganger mot sol. Paraplyer er nesten som oss mennesker. Men jeg vil ikke gi for mange føringer. Jeg har fått tilbakemeldinger på at noen ser på paraplyer som flaggermus, mens andre bare ser en sliten paraply som søppel, sier Hupe.

Ved siden av paraplyer i ulike avskygninger, har hun også en rekke tresnitt med paraplymotiv. Men også flere bilder som er bygd opp av kretskort fra elektriske installasjoner.

– Jeg liker gjenbruk. Jeg ser verdier i ting som egentlig skal kastes. Ulike materialer krever forskjellig teknikk. Men jeg dyrker ikke en spesiell teknikk. Det viktige er kraften i det materialet jeg bruker. Resultatet kan gjerne være rått og åpent, slik at tilskueren kan følge sporene fra arbeidsprosessen. Dermed overlater jeg tolkningen av bildene til publikum, sier Hupe, som har fått mye av sin kunstneriske utdanning i lære hos Hedmarkkunstneren Kåre Nordvik.

Et av tresnittene hennes, «Blustery Day» inngår i Det Norske Kongehus kunstsamlinger, etter deltakelse på grafikkutstillingen i Dronning Sonja kunststall.

Utstillingen på Røed Galleri åpnet 14. oktober, og varer fram til 12. november.