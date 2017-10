Moss kirke sto ferdig i 1861

Moss

Av Kjell Henriksen, lokalhistoriker

Arbeidet med den nye kirken startet i juni 1860, og fra da gikk arbeidet med oppførelsen raskt. Innvielsen fant sted onsdag 27. november 1861, og den lokale Kirkeinspektion valgte å dele ut en del billetter til "Familiernes qvindelige Personale". Billettene kunne hentes hos kirkevergen, som sammen med formannskapsmedlemmene doktor Andreas Heiberg og overrettssakfører P.E. Bredal sto for utdelingen. Innehaverne av billettene fikk adgang til kirken i forkant av åpningshøytideligheten.

Midlertidig byfogd (og politimester) Frederik Bing ba handelsstanden om å holde sine forretninger lukket under innvielsen, slik at dagen kunne få et passende anstrøk av høytid og fest. Klokken halv ti om formiddagen møtte geistligheten, som besto av Jens Lauritz Arup, biskop i Christiania stift, og prostiets prester, byens embetsmann og folkevalgte samt en stor skare av innbyggerne, i det midlertidige kirkelokale. Moss bys sogneprest Johan Herman Lie holdt en kort tale før deltakerne gikk i prosesjon til den nye kirken.

Selve innvielsen ble foretatt av biskopen, som "talte med vanlig Kraft og Veltalenhed", hvorpå han erklærte kirken for innviet "og helliget til den Eviges offentlige Dyrkelse". Siden kirken ennå ikke hadde orgel, hadde en del av "Byens Herrer velvilligen instuderet Salmerne firstemmig", og Fredriksstads Musikkorps var engasjert til å assistere. Kirken var overfylt, og høytideligheten hadde en gripende virkning på de tilstedeværende.

Raskt i gang

Etter at kirken brant ned i april 1858, ble arbeidet med ny kirke startet raskt. Etter flere runder med tegninger og kostnadsoverslag godkjente myndighetene et forslag av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan. I juni 1860 vedtok bystyret å gi formannskapet fullmakt til å oppføre en kirke etter disse tegningene, samt anbud av byggmester Lühr og murmestrene Pedersen og Gundersen på 16.700 spesidaler (spd), et vesentlig lavere beløp enn tidligere beregnet. Året før lå kalkylene på 20.000 spd pluss øvrige kostnaderutgravninger, tårnur, tegninger og overslag, samt oppsyn med selve arbeidet, på 3.000 spd. I tillegg hadde Moss Sparebank bevilget 2.000 spd til nytt orgel.

Arbeidet foregikk under ledelse av murmester Gundersen, som var aktivt til stede under hele byggeperioden. Kjøpmennene Fr. J. Holst og Carsten Smith førte tilsyn med prosjektet på vegne av kommunen.

«Kirken er oppført i gothisk Stil, den ligger omtrent paa samme Plads som den afbrændte og er alminnelig Anerkjendt som et smukt Bygværk. Den er beregnet paa 900 spiddende Pladse, der er fordelt paa 2de Rader Bænke nedenunder og paa et rundt hele Kirken ganende Galleri, likeledes med Bænkerader. Pladsen til Orgelet (som da ikke var på plass – det var ennå ikke tørt nok i kirken) er ligeoverfor Alteret og Prædikestolen er anbrakt tilhøre.»

Altertavle og døpefont

Konsul Hans Blom (M. Peterson & Søn) skjenket kirken en altertavle, mens byfogd David Vogt og hustru Marie Magdalene hadde gitt en døpefont. Alterteppet var brodert av byens damer, etter initiativ av Marthine Gude, Caroline Holst og Laura Lie. Kirkeklokkene fikk karakteristikken særdeles vel utførte og de skulle "hage en behagelig Klang". Klokkene var støpte av Ole Olsen fra Nauen ved Tønsberg. Kirken fikk innlagt gassbelysning i 1873, som ble erstattet av elektrisk belysning først i 1917.

I 1929 fikk kirken en nødvendig oppussing ved maleren Martin Enevold Thømt etter initiativ av sogneprest Erik Veel. Kirken ble stengt i flere måneder, og de kirkelige handlinger ble lagt til forskjellige bedehus og forsamlingslokaler. I den forbindelse besluttet kvinner i Moss og Jeløy å sy et alterringsteppe til kirken etter E. Thømts tegninger. Dette tok tid og kostet penger. Det meste ble samlet inn i distriktets ulike kvinneforeninger. 40 damer sydde teppet, mens en mindre gruppe deltok i ukentlige symøter og fullførte arbeidet til kirkens 75-års jubileum i 1936.

Året etter pusset kommunen opp området utenfor kirken og fjernet en gammel støpejernsfontene. Den nye fontenen, som fortsatt står der, fikk lyskaster montert i bunnen, hvilket ga vannet et grønnlig skjær. I august 2016 ble området rundt Moss kirke oppgradert med en flott lekeplass med klatrestativer, sklier, hinderløype og karuseller.

Kirke på Jeløy

Men det var ikke nok med én kirke i regionen. Allerede før siste krig dukket det opp ønske om kirke på Jeløy, som den gang var egen kommune. På reguleringsplanen av 1936 ble det øremerket et eget område nordøst for Torderød. I 1959 tok Moss menighetsråd opp spørsmålet om deling av menigheten. En komité med disponent Otto A. Jensen som formann avga sin innstilling i mars 1960, og konkluderte med at Jeløy burde bli selvstendig menighet. Innstillingen fikk tilslutning av menighetsrådet, og fra et menighetsmøte i Moss kirke. Etter lang tids prosjektering, planlegging og finansieringsproblemer, la daværende biskop i Borg, Per Lønning, ned grunnstenen til Jeløy kirke i november 1973. Samme mann foretok den høytidelige innvielse 27. april 1975, mer enn 11 år etter at Jeløy ble utskilt som egen menighet. Byggearbeidet startet i juli 1973, og det endelige byggeregnskapet viste et medgått beløp på kr 6.140.000. Kirken ble et vakkert og funksjonelt byggverk. Et helt spesielt inntrykk ga likevel den fantastiske veggen med Victor Sparres store glassmaleri. "Aldri har jeg arbeidet mer intenst på glassverkstedet enn under de ti måneder da det store glassmaleriet til Jeløykirken tok form" sa kunstneren ved åpningen av kirken. Glassmaleriet var bekostet av Biørn Biørnstads legat.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i Strandsitteren, magasinet til Moss Historielag.