Travbanestrid i Sarpsborg

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) er sterkt skeptisk til å etablere en travbane på Kalnes. Men får kontant svar fra ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg:

– Dette er en del av arealplanen i Sarpsborg kommune, som fylkeskommunen har godkjent. Det er en juridisk bindende avtale, og jeg forventer at fylkeskommunen oppfyller sine forpliktelser.

Boligbygging

Sarpsborg kommune ønsker å frigjøre arealer på dagens Kala Travbane på Borgenhaugen til boligbygging. I så tilfelle kan det bygges inntil 250 standard boenheter og 48 omsorgsboliger på travbanens nåværende arealer. Hvis Sarpsborg kommune får realisert et nytt travanlegg på Kalnes, vil Travselskapet overdra dagens arealer på Kala til Sarpsborg kommune.

– Sarpsborg er nødt til å bygge mange nye boliger, og de skal settes opp i det som er definert som tettstedet Sarpsborg. Samtidig er Kalnes det perfekte stedet for en travbane. Her er det et godt ridemiljø og det er allerede staller og fasiliteter som passer godt inn med det å etablere en travbane.

Jeg forventer at fylkeskommunen opptrer som en god og korrekt grunneier, og raskt vedtar at Kala travbane kan flyttes til Kalnes. Ellers mister fylkeskommunen all troverdighet når det gjelder arealplanlegging og god arealpolitikk, sier Sindre Martinsen-Evje.

Nei til trav

– Kalnes er stort område med mye trafikk i forbindelse med både at sykehuset og jordbruksskolen er lokalisert der. Skal det i tillegg bli etablert en travbane på dette området, så blir det en enda større trafikkøkning. Jeg tror ikke det er hensiktsmessig. Og flertallet i Østfold fylkesting er på nåværende tidspunkt mot en slik løsning. Men jeg lukker ikke døra helt. Jeg tror vi bør avvente en utredning av hvordan de store arealene på Kalnes kan benyttes best mulig, sier fylkesordføreren.

Han sier at selv om Sarpsborg kommune har planer om boligbygging på dagens Kala Travbane, så er det ikke gitt at fylkeskommunen stiller opp med en løsning for byen.

Ønsker prinsippdiskusjon

Det er Simen Nord (H) som har fremmet en interpellasjon om Kalnesarealene til Fylkestingets møte 21.–22. november.

– Vi trenger å få avklart prinsippene for hva som skal etableres på Kalnes. Jeg ønsker heller ikke å få travbanen hit. Det vil være et stort inngrep i et flott friluftsområde. Jeg ber derfor om at fylkesrådmannen må legge fram en oversikt over hvilke arealer fylkeskommunen eier på Kalnes, hvilke føringer som ligger på disse områdene, og gi oss en anbefaling om hvordan arealene skal brukes.