Tilsyn avdekket feil - følger litauisk arbeidslov

Etter en bestilling fra Moss bystyre har Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn med virksomheten til Orange Helse Hjemmetjenester AS. Rapporten ble levert Moss kommune rett før jul.

Litauisk arbeidslov gjelder

Arbeidstilsynet har påpekt manglende samsvar mellom arbeidsavtaler og de faktiske forhold i Orange Helse Hjemmetjenester i Moss. I samtaler med Arbeidstilsynet, opplyste samtlige ansatte at de oppfatter det norske selskapet som arbeidsgiver. Men i flertallet av arbeidsavtalene er det angitt at det er Orange Helse AS Filialas i Litauen som er arbeidsgiver. Dette er vesentlig, for ti av arbeidstakerne i Moss kommer fra Litauen og én fra Latvia. Ifølge arbeidsavtalene, skal litauisk rett gjelde ved regulering eller tolkning av avtalene. Norsk lov kommer ikke til anvendelse. Alle tvister mellom arbeidstakere og arbeidsgiver skal også løses av myndigheter i Litauen.

Arbeidstilsynet har bedt om en redegjørelse fra Orange Helse om hvorfor det ikke er samsvar mellom arbeidsavtalene og de faktiske forholdene.

Ut av Moss

Leder i helse- og sosialutvalget i Moss, Irene Hetmann Landgren (Ap), har ennå ikke lest rapporten fra Arbeidstilsynet. Men hun er opptatt av hvordan Arbeidstilsynet vurderer de ansattes arbeidsforhold.

– Da bystyret vedtok at det skal bli slutt på «fritt brukervalg» i Moss kommune, innebar det at Orange Helse ikke får fornyet konsesjon. Avtalen med selskapet utgår 31. august i år, sier Irene H. Landgren.

Daglig leder Nils Paulsen forteller at selskapet har besvart spørsmålene som Arbeidstilsynet har bedt om svar på. Han vil ikke gå i detalj på hvilke svar selskapet har gitt, men sier det var hyggelig å se at Arbeidstilsynet meddeler at Orange følger kravene i Arbeidsmiljøloven, og lønner sine ansatte riktig i henhold til tariffavtaler.

Litauen eller Norge?

– Hva skjer med de ansatte i Orange Helse i Moss, når selskapet ikke får fornyet konsesjonen sin i Moss fra 31. august?

– Nå som politikerne har tatt vekk muligheten til å velge hvilket selskap brukerne ønsker hjelp fra, påvirker dette samtlige leverandører i Moss. Vi er opptatt av å ivareta våre dyktige ansatte, og deres individuelle ønsker, sier Paulsen.

Når Orange Helse fases ut i Moss, må avdelingen for hjemmebaserte tjenester oppgraderes. Rådmann Bente Hedum har beregnet at avdelingen må økes med rundt 20 årsverk. I tillegg vil det påløpe kostnader, som leasing av biler og rekruttering av personell i forkant av overgang til kommunal drift. Dette anslås å ha en kostnad på til sammen 15,5 millioner kroner i året.