Staten frikjent

De hadde saksøkt staten (Forsvarsdepartementet) etter at Moss lufthavn Rygge ble nedlagt og Forsvaret tok over driften av brann-, rednings- og plasstjenesten (BRP). Årsaken var at de mente etableringen av den nye, militære BRP-en på Rygge i praksis var en virksomhetsoverdragelse.

Moss tingrett har konkludert med at det ikke er tilfellet. Stridens kjerne var hvorvidt tjenesten hadde beholdt den samme identiteten fra da det også var sivil flyplassdrift på Rygge. En av hovedargumentene til saksøkerne var det faktum at samtlige av dagens ansatte også jobbet i den tidligere BRP-en for Rygge Sivile Lufthavn (RSL).

– Etter flertallets syn kan dette likevel ikke få avgjørende betydning ved identitetsvurderingen i vår sak. […] Det er etter flertallets syn ikke holdepunkter for at det var avgjørende for Forsvaret å få beholde de RSL-ansattes kompetanse ved enheten, konkluderes det i dommen.

To mot én avgjorde

Den var ikke enstemmig. En av meddommerne mente de tidligere ansatte hadde rett, men flertallet, hoveddommer og den andre meddommeren, kom ikke til samme konklusjon.

De 18 ansatte er samtidig dømt til å betale 123.250 kroner til Forsvarsdepartementet, for å dekke statens sakskostnader i tingretten.

Kommer trolig til å anke

LO-advokat Alexander Cascio, som representerte de 18 brannbetjentene, forteller at de fortsatt mener det har skjedd en virksomhetsoverdragelse.

– De er selvfølgelig skuffet over resultatet, sier han.

Foreløpig har de ikke anket saken, men det ligger i kortene.

– Jeg vil tro det kommer en anke. Det ligger an til det, sier han.

Tror tingretten ble påvirket av tidligere sak

Det har allerede skjedd med kjennelsen fra lagmannsretten, som sier at de ansatte ikke har rett til å stå i stilling og lønn mens saken behandles i rettssystemet. Den kom rett før hovedsaken skulle opp i Moss tingrett, og etter at saksøkerne først hadde fått medhold.

– Jeg tenker at det har påvirket tingretten og gjort det vanskelig for dem å konkludere annerledes enn lagmannsretten, selv om den kjennelsen var basert på et tynnere bevisgrunnlag enn det tingretten fikk, sier Cascio.

Hallvard Gilje Aarseth, Forsvarsdepartementets advokat i denne saken, var opptatt med andre rettsforhandlinger og var derfor ikke tilgjengelig for en kommentar onsdag.

Skuffet over utfallet

Morten Nilsen, en av saksøkerne og tidligere tillitsvalgt på flyplassen, er en av dem som ikke ble ansatt på nytt av Forsvaret. I dag jobber han fortsatt innenfor brannyrket, men som selvstendig næringsdrivende i stedet.

Nilsen er skuffet over utfallet i Moss tingrett.

– Jeg synes det er trist at vi ikke får medhold i en sak vi mener er veldig klar, sier han.

