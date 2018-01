Sjåfør til regjeringsforhandlingene

Lokale nyheter

Hvem: Finn-Erik Blakstad (44)

Hva: Leder i Østfold Venstre og varaordfører i Rygge.

Aktuell med: Kjørte Venstre-leder Trine Skei Grande til historiske regjeringsforhandlinger på Hotell Jeløy Radio.

Hvordan var stemningen i bilen?

– De kom med en stor delegasjon ut fra toget på perrongen i Moss, med NRK, TV 2 og et stort pressekorps på slep. Det var litt «Velkommen til Moss-høytid» over det. Så kjørte vi ut til Jeløy Radio, hvor Natur og Ungdom hadde en markering der de krevde et oljefritt Lofoten, og Trine snakket med dem. Det var oppsiktsvekkende hvor svært det var; mye politi og mye presse. Ellers er det ganske fascinerende hvor mye politikk det er rundt stedet de har lagt forhandlingene. Trine spurte meg hvor lang tid det tar å kjøre dit, men med riksvei 19 vet man jo ikke om det er lang ferjekø eller ikke. Jeg fikk fortalt dem at det kjører 22.000 biler gjennom Moss i døgnet, og det blir endelig fysisk synlig for regjeringen. I tillegg har vi jo saken rundt bruforbindelsen over Oslofjorden, og med KVU-en som ligger på bordet nå, må hotellet de har forhandlinger på rives. Så det gjør det veldig aktuelt.

Hva tenker du om at forhandlingene er blitt lagt til Moss?

– Jeg tror det er første gangen at denne typen forhandlinger legges så langt utenfor Oslo, og det at det havner i Østfold er kjempepositivt, og gjør at Østfold-saker kan løftes opp og fram. I dag kom Solvik-Olsen med sykkelhjelm, og det er fint å ha regjeringsmedlemmer som er kjent her – det er kjempebra.

Det spekuleres mye i hvilke regjeringsposter som kan gå til Venstre, hva tror du?

– Det er det siste man diskuterer. Først må vi bli enige i de politiske sakene, og der er noen områder veldig viktige for Venstre.

Får vi en grønnere regjering nå?

– Vi er helt sikre på at den ikke kan bli mindre grønn. Selv om den politiske enigheten er stor mellom Venstre og Frp på noen politikkområder, er det en vanvittig styrke i at partilederne kjenner hverandre så godt. Vi må være framtidsoptimistiske og stimulere til utvikling av fornybar energi og fornybare arbeidsplasser. Og det er ikke gjort over natta selv om man sitter i regjering.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Mandelas Land» av Tomm Kristiansen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Da må jeg si sol og sommer, på en tåkete dag som dette.

Hvem var din barndomshelt?

– Den var verre, men jeg hadde en forside i mosseavisa en gang som niåring, og da sa jeg at «Jeg liker ku best».

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det må bli utålmodighet.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da reiser jeg.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– For en grønnere regjering.

Er det noe du angrer på?

– Ja, men jeg prøver å ikke tenke på det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Sist jeg gjorde dette intervjuet, svarte jeg min kone. Og da kan jeg ikke si noe annet nå.