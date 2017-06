Rekordprosjekt for mossebedrift

Lokale nyheter

Dette er den lengste kabelen, såkalte umbilicalen, noensinne produsert i Moss. Det er også blant de største prosjektene bedriften har hatt siden oppstarten i 1993, forteller Martin Kristiansen. Han er Aker Solutions’ site manager i Moss, eller daglig leder om du vil.

7.000 tonn på fire uker

Kabelen lastes i disse dager over på det norsklagde skipet Normand Maximus i Mossesundet.

– Det er en av få skip i verden som kan frakte så mye vekt, sier Kristiansen.

Totalt dreier det seg om rundt 7.000 tonn. Per mandag hadde de fått om bord 26 kilometer med kabel.

– Vi regner med det vil ta rundt fire uker å få alt om bord, sier Kristiansen.

Fra før har 20 kilometer med kabel blitt fraktet ned og installert. De siste 160 kilometerne trekkes i disse dager opp i skipet og fraktes i to deler.

– Det finnes ingen skip i verden som ville klart å frakte dette i én lengde, sier Kristiansen.

Har jobbet døgnet rundt

De undersjøiske kablene har en rekke funksjoner og skal fraktes til Zohr-gassfeltet i Middelhavet utenfor Egypt.

Produksjonen av kablene startet i begynnelsen av august. Siden da har det blitt jobbet døgnet rundt med å få den klar.

I januar/februar var de ferdige. Da startet en lang rekke tester av kabelen. Først nå har den altså blitt klar til å hentes.

Ingen naboklager

Selv om lastingen har pågått i en ukes tid nå, har de ikke fått noen naboklager på grunn av støy.

– Så langt i år har vi fått fire telefoner. Ingen av dem på denne uka, forteller Kristiansen.

I februar i fjor var et annet skip innom. Det var et installasjonsskip som bråkte betydelig mer. Da fikk de rundt 35 klager fra naboer på kort tid.

– Det var en båt vi håper vi ikke får tilbake. Det er viktig for oss å få et godt forhold til beboerne i Moss, sier Kristiansen.

Det er ikke lett når de er plassert så tett inntil nabolaget. Støy har nemlig vært et vedvarende problem for mange naboer – et problem bedriften tar på alvor.

De har et par mikrofoner plassert ute for å måle støynivået de nærmeste naboene får. Hver eneste dag analyseres dette og ved behov gjøres det nødvendige endringer, forteller Kristiansen.

– Vi prøver så godt vi kan, sier han.

Tøff bransje

Dette er altså et av de største prosjektene Aker Solutions har hatt i Moss. Nå som det straks er ferdig, står flere nye prosjektet på arbeidslista. Likevel er det tøffe tider i oljenæringen om dagen, noe som også merkes i Moss.

– Vi har holdt på siden 1993, så vi har ikke tenkt til å gi oss med det første. Men det er et tøft marked om dagen, det er det ingen tvil om, sier Kristiansen.

Bedriften har i dag 130 fast ansatte, hvorav rundt 80 prosent er bosatt i mossedistriktet.