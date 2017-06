Ja visst, vi elsker realfag!

Lokale nyheter

Det blåser en realfagsvind over Moss, og lærerne Astrid Erdal og Beate Bordal, som også er kommunens prosjektmedarbeidere i naturfag, er sikre på at det ikke bare er et blaff.

– Selv om dette arrangementet i Mossehallen bare var en happening, har vi stor tro på at slike ting er med på å booste realfagene, sier Astrid Erdal, realfagslærer på Reier skole.

Båtrace

Fredag var åtte skoler samlet i Mossehallen for å konkurrere om hvem som hadde bygget den raskeste båten.

Utstyret har elevene lånt av NTNU, mens lærerne Erdal og Bordal har stått for opplæringen.

De roser NTNUs innsats for å fremme interessen for faget blant dagens barn og unge.

Det var god stemning rundt bassenget og stor jubel da Reier skole kjørte inn til klar seier i finaleheatet.

– Det var skikkelig kult. Vi har bygd den selv – med litt hjelp fra en pappa, innrømmet 7.-klassingene Thyra, Mariel og Agnes fra Reier skole.

Realfagsløft

Kunnskapsdepartementet utformet i 2015 en strategi for å løfte realfagskunnskapen hos norske elever.

Tall viser at nesten én av fire norske elever har med seg så dårlige kunnskaper fra ungdomsskolen, at de kan få problemer med å fullføre videregående skole.

Det ble valgt ut 34 kommuner, hvor det skulle satses ekstra på realfag både i skole og barnehage, og Moss er en av disse.

For elever og lærere

Løftet gjelder like mye for lærerne som elevene.

– Det handler om å få lærere til å frigjøre seg fra bøkene og heller drive mer utforskende undervisning. Forskning viser at det fungerer best for å skape forståelse, sier Erdal.

– Har det hatt noen effekt?

– Det er litt tidlig å si, men eksamensresultatene i realfag på min skole, Hoppern, var veldig bra, sier Beate Bordal.