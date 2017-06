Ikke fremmed for skryt

Lokale nyheter

Hvordan har responsen på årets Momentum vært de første dagene?

– Meget god. «Meget begeistret» var uttrykket som Mona Palle Bjerke i NRK Kulturnytt brukte. Vi har hatt en stor publikumstilstrømning, med folk i alle aldre, noe som er svært viktig for oss.

Hva slags respons ønsker dere? Eller sagt på en annen måte: Hvilke følelser håper dere de besøkende vil få ved å utforske utstillingen?

– Det er litt avhengig av hva man har opplevd før. Det kan for eksempel være å gi folk noe de ikke visste om, som de finner ut er bra. Denne utstillingen har et ganske bredt spekter; alt fra malerier til installasjoner man går inn i. Vi ønsker også å bringe inn forskjellige typer tematikk, som økologi, sosiale endringsprosesser og teknologi. Vi ønsker at folk skal føle den tida vi er en del av og de endringer som nå skjer, med de utfordringer det har i seg. Kort oppsummert: eksistensielle følelser.

Dere har i år fem nordiske kuratorer. Hvordan synes du de har klart å tolke temaet «alienation» eller fremmedgjøring?

– Det har de gjort på en veldig god måte. Vi har satt sammen dette teamet på fem kuratorer for å få fram forskjellige typer kompetanser. Det er 31 kunstnerprosjekter i denne utstillingen.

Hvorfor valgte dere dette temaet?

– Vi synes disse endringsprosessene har blitt vedvarende. Ting endrer seg hele tida. Det man vet i dag, vet man ikke kommer til å være realiteten i morgen. Det eneste vi vet helt sikkert er at ting endrer seg og kommer til å fortsette å gjøre det. Under det igjen, som er paraplyen selve her, har vi valgt ut litt forskjellig tematikk i underkategorier. Det er blant annet nye tilstedeværelser av ukjente og uvanlig gjenstander, vår sameksistens med ikke-menneskelige kropper og det å ønske å forstå jorden i et større, kosmisk perspektiv.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Mysterier av Knut Hamsun.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med mine fire barn.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg tror faktisk det var John F. Kennedy. Jeg ble født i USA og han ble et ikon, som nærmest var heroisk av seg.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg blir eldre.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da tar jeg meg et glass rødvin, er i lag med venner og gjerne spiller litt musikk.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det er mye. For å si det litt generelt: For å ta bort nyansen i hvordan denne norske staten er og prøve å forenkle den.

Er det noe du angrer på?

– Ja, massevis. Jeg kunne ha flyttet tilbake til USA, for eksempel. Det gikk et skille i livet mitt, men jeg valgte å ikke gjøre det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Miles Davis. Jeg synes han har laget fremragende musikk. Han er jo dø nå, men å kunne fått en samtale med ham, én til én, hadde vært interessant.