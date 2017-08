Hobbyband med sang om politisk feide

Lokale nyheter

Harry Sørensen er vokalist og gitarist i det to år gamle hobbybandet. Sammen med de andre medlemmene – Per Harald Vold og Bjørn-Tore Karlsen – har han gitt ut låten «Slåss for Moss». Man kan kalle det en kulturstemme i byutviklingsdebatten, men Sørensen selv sier at bandet ikke ønsker å plassere seg på noe politisk ståsted.

– Det er viktig å understreke at vi ikke vil kobles opp mot enkelte grupperinger eller politiske partier. Vi er et band som driver med dette som en hobby, men samtidig synes vi det er greit å bruke hobbyen vår som et «obs», forklarer Sørensen.

– Glemmer

Med det mener han at mange er opptatt av å finne argumenter for å slå i hjel hva motparten har sagt.

– Det er litt som to barn som krangler i sandkassa. Vi vil at sangen skal få folk til å stoppe opp og tenke seg om, og skjønne at man må respektere og akseptere at naboen mener noe annet enn deg. Det glemmer man i sandkassementaliteten, påpeker han.

Binder folk sammen

Høytrykk har gratis releasekonsert med det nye albumet sitt 30. august på 4 Sound/Stordahl Musikk. Et kontroversielt sted å holde konsert, vil noen kanskje mene, men det har sin grunn.

– Det var et samlingspunkt for oss som hadde rødt og grønt pønkerhår og foreldre som ikke ville gå på samme side av gata som oss. På Stordahl kunne vi være oss selv, sier Sørensen.

Og det er også noe av denne nostalgien man finner i sangen «Slåss for Moss». Sangen er en vandring gjennom den gamle byen, fra Peterson, til Ka-Fru-To og til pølse i vaffel.

– Uansett om man heier på Sprint eller Moss eller vil ha jernbane eller ikke, så husker vi hvert fall Ka-Fru-To. Og vi kjenner alle noen som har hatt forbindelse til Glassverket eller Peterson. Kanskje det kan være med på å løse opp i den debatten som er nå, håper Sørensen.

«Slåss for Moss» har i skrivende stund 243 avspillinger på Youtube.