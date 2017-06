Gir tilbake til lokalidretten

Lokale nyheter

Totalt er det bevilget 175,9 millioner kroner til ordningen på landsbasis i år, fordelt på 459 forskjellige søknader.

Ordningen gir de forskjellige lag og foreningene mulighet til å få dekket momskostnadene knyttet til byggingen av idrettsanlegg.

– Problemet har vært at potten ikke har vært stor nok. Det er den nå. Dette er fjerde året på rad at alle søknader har blitt godkjent og fått 100 prosent momskompensasjon, sier Tage Pettersen (H), ordfører i Moss, som lovpriser regjeringens arbeid.

Barn og unge er vinnerne

Moss Seilforening har fått mest momskompensasjon i Østfold for 2016-prosjekter. Til sammen fikk de kompensert over 878.000 kroner for å utvide klubbhuset og bygge nytt garderobeanlegg.

– Det er utrolig bra. Det gjør at vi klarer å drifte klubben rimeligere, sier Hans Christian Grande, leder av klubbens aktivitetsutvalg.

Han forteller at det først og fremst er barn og ungdom som drar nytte av dette.

– Vi har nesten 60 barn som aktivt seiler her hos oss. I tillegg har vi en rekke store arrangementer. Det å ha fasiliteter som kan stå i stil med det er viktig, sier Grande.

– Mange mossinger ser på dette først og fremst som en båthavn, men det syder av aktiviteter her, legger Pettersen til.

– Et stort løft

Én av dem er sommerskolen, som nå er rett rundt hjørnet. Seilforeningen har også arrangert EM-runder.

– Vi mener selv at vi har et av de ledende seilsportsenterne i Norge, sier Truls Holm Olsen, leder i Moss Seilforening.

Han er glad for ordningen med momskompensasjon til idrettsanlegg.

– Den er veldig viktig for oss for å kunne gjennomføre denne typen investeringer. Det nye anlegget er et veldig stort løft for Moss Seilforening. Det har betydd mye for oss, sier han.