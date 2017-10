– Baserer saksbehandlingen på sosiale medier

Lokale nyheter

Det er Rygges varaordfører Finn-Erik Blakstad (V) som eier Ekeby gård på Fuglevik i Rygge. Han har i flere år vært i strid med kommunen om retten til å drive ulike former for næringsvirksomhet på gården.

– Naboene klager

Han mener kommunen ikke har oppfylt sin informasjonsplikt om hva som kreves for å få gårdsvirksomheten godkjent. Han reagerer også sterkt på at kommunen omtaler driften som «hobbyvirksomhet», og er uenig i konklusjonen om at driften på Ekeby Gård ikke tilfredsstiller kravene til stedbunden næring.

Da saken ble behandlet i plan- og miljøutvalget 17. oktober, ble det knapt flertall for å følge rådmannens innstilling om å sende saken til Fylkesmannen. Både Frp og Høyre gikk imot rådmannens innstilling.

– Saken er blitt svært uoversiktlig. Blakstad har godkjenning for en del virksomhet, men ikke for en del andre aktiviteter. Når vi debatterer dette i plan- og miljøutvalget, er det vanskelig å forholde seg til hva som egentlig er riktig beskrivelse av forholdene. Derfor foreslo Frp og Høyre at saken skulle utsettes, slik at det kunne bli gjort en befaring på gården før endelig vedtak ble fattet. Slik ville alle få samme innsikt i hva saken gjelder, sier Erik Szkutak, Frps representant i utvalget.

– Støtter du Blakstad i saken?

– Jeg synes det er riktig at det skal være aktivitet på gården. Det er positivt med kafédrift, og jeg har sympati for tiltaket, sier Szkutak.

Til Fylkesmannen

Men flertallet, bestående av representanter fra Ap, Sp og fra Finn-Erik Blakstads eget parti, Venstre, ønsket ingen befaring. De gikk inn for rådmannens forslag om å sende saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

– Jeg synes saksbehandlingen er ganske håpløs. Den er også preget av feil. I saksframlegget er det blant annet henvist til at kommunen gjennom « ... aviser, magasiner og Facebook blitt gjort kjent med at butikken har vært åpen og at det er annonsert nye åpningsdager». Det går da ikke an å la uttalelser på sosiale medier bli brukt som grunnlag for en seriøs saksbehandling, mener Blakstad.

Han viser også til at Rygge kommunes landbruksforvaltning antyder at «stedbunden næring» må bety at det benyttes minst ett årsverk.

– Jeg bestrider at det finnes hjemmel for et slikt krav, sier Finn-Erik Blakstad.