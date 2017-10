Hvilken bygning er dette?

Moss

Av Paul Norberg

- Jeg kjøpte dette bildet i en bruktbutikk i Halden for 8-10 år siden. Jeg syntes det var et fint bilde. Jeg trodde det var fra Torderød Gård på Jeløy i Moss. Men nå har jeg fått beskjed om at det ikke stemmer. Derfor er jeg blitt nysgjerrig, og håper at noen kjenner igjen denne flotte bygningen. Jeg finner ingen signaturer, årstall eller andre kjennemerker i bildet, så det er jo et åpent spørsmål om noen gjenkjenner det. For alt jeg vet kan bygget være revet. Men hvis noen kan ta en ekstra kikk på bildet, og identifisere det, så hadde det vært morsomt, sier Bjørn Johansen. Ta gjerne kontakt med Dagsavisen Østfold på ostfold@dagsavisen.no hvis du gjenkjenner bygningen.