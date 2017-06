Hun blir fylkesmann i region Viken

Moss

Nyheten ble presentert ved Fylkesmannen i Østfolds kontor i Moss i dag, melder NRK, hvor de ansatte ble informert.

Det nye hovedsetet for Haugland og hennes stab vil forbli i Moss, men kontorene i Drammen og Oslo beholdes også. Hun ble utnevnt som fylkesmann for den nye regionen i et ekstraordinært Kongen i statsråd.

– Jeg gleder meg til å komme i gang med jobben. Det er en stor oppgave, sier Valgerd Svarstad Haugland til samme kilde.

Det har fra før vært klart at ingen ansatte hos Fylkesmannen i Moss vil miste jobben når den nye regionen starter opp.

Valgerd Svarstad Haugland er i dag fylkesmann i Oslo og Akershus, og vil fortsatt ha samme oppgave for Oslo etter at Viken er etablert.

Norgeskartet fra januar 2020 vil bestå av 354 kommuner og 11 regioner. Viken blir den største av disse.