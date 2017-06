Da folket talte makta midt imot

Moss

«Hvem hadde trodd at en politisk bevegelse som ingen visste eksisterte for to år siden, kunne sikret seg et uhørt flertall i nasjonalforsamlingen, snu det politiske Frankrike, det vi trodde var uforanderlig, på hodet? Emmanuel Macron kan nå se konsekvensene av denne bomben som har blitt sprengt», skrev den kjente avisen Le Figaro på lederplass 12. juni i år.

Franske Macron vant også over Le Pens høyrevridde parti. Men det er verdt å merke seg at mange ytterliggående høyrepartier får enormt stor oppslutning i en rekke europeiske land. Til og med i et solid, demokratisk land som Sverige har det innvandringsfiendtlige partiet Sverigedemokraterna fått stor støtte. På en meningsmåling i januar i år fikk Sverigedemokraterna hele 21,5 prosent oppslutning, og gikk forbi Høyres søsterparti, Moderaterna. Og tendensen er at høyrepopulistene får økt innflytelse i svensk politikk.

Frp ble født og SV ble dannet

Det er kanskje i overkant mye internasjonal politikk i denne innledningen, men dette er et aktuelt bakteppe for å vise at det også i Norge og Østfold har vært store politiske endringer i enkelte perioder. Den største omveltningen i etterkrigstiden skjedde i forbindelse med dragkampen om medlemskap i EEC (i dag EU) i 1972.

Dagsavisens kommentator Arne Strand beskriver dette slik:

«Da ble alle konfliktlinjer satt i brann. Det tålte ikke systemet. Regjeringen Borten gikk og regjeringen Bratteli kom. Bratteli gikk etter folkeavstemningen og regjeringen Korvald kom. Venstre sprakk. Ap fikk avskalling på venstresiden. Frp ble født og SF ble til SV.»

Disse rystelsene rammet også Østfold, men fylket var likevel lenge en bastion for Arbeiderpartiet. Fra begynnelsen av 1950-tallet til midten av 1970-tallet hadde Ap mer enn 50 prosent oppslutning i Østfold, både ved stortings- og kommunevalg. I 1997 falt dette til 40 prosent, og ved stortingsvalget i 2001 gikk partiet på en smell og fikk kun 28 prosent oppslutning. Dette var det dårligste valget for Ap siden partisplittelsen på 1920-tallet.

Forandringene startet på 1960- og -70-tallet. Sosialistisk Folkeparti (SF) var blitt dannet i 1961, med utbrytere fra Ap. Etter at Norge i 1972 sa nei til medlemskap i EEC, ble Sosialistisk Valgforbund (SV) dannet. Alliansen besto av SF, Norges Kommunistiske Parti (NKP) og en venstreopposisjon fra Arbeiderparti. I Østfold ble det et knapt neiflertall mot EEC-medlemskap, med 51 mot 49 prosent. Dette var overraskende i et stort industrifylke, der næringslivet, ledelsen i fagbevegelsen og både Høyre og Arbeiderparti ivret sterkt for å bli med i den europeiske unionen. Både i Vestfold, Buskerud, Akershus og Oslo ble det ja-flertall.

Dratt mot venstre

Den harde kampen om EEC hadde dratt mange Ap-velgere over til venstre. Sammen med en innbitt motstand mot USAs krigføring i Vietnam og motstanden mot at Arbeiderpartiet åpnet for utplassering av atomvåpen, ble det derfor befestet en sterk opposisjon til venstre for Arbeiderpartiet, også i Østfold. Til venstre for SV vokste også AKP (ml) og Rød Valgallianse (RV) fram, og bidro til en sterk radikalisering av den politiske debatten. (Radikalisering må ikke forveksles med det som i dag blir omtalt som radikalisering ved at enkelte miljøer tilslutter seg IS eller andre terrorgrupper. I tidligere politisk sammenhengen snakker vi om en radikal politisk utvikling til venstre for Arbeiderpartiet). SV gjorde et godt stortingsvalg i 1973, og Otto Hauglin fra Østfold SV fikk plass på Stortinget. Han ble riktignok bare sittende i en periode, men SV greide likevel å markere seg politisk i Østfold, og fikk også en viss oppslutning i deler av fagbevegelsen. Fellestillitsmann Per Wiberg ved Borregaard var nestleder i SV i 1969, og Lorang Thoresen fra Moss var sentral i Murerforbundet.

Charlie inn på teppet

I avisspaltene var det en klar stemning for en EEC-tilslutning. I Østfold var det bare en redaktør som skilte seg ut. Det var Charlie Jansson i Fredrikstadavisa Demokraten. Dette var en Arbeiderparti-avis, og det vakte stor harme på Youngstorget i Oslo at Charlie Jansson gikk mot partilinja i EEC-spørsmålet. På den tida var det Arbeiderpartiet og fagbevegelsen som hadde eierskap til de sosialdemokratiske avisene i Norge. Og da Charlie Jansson gikk inn for at statsminister Trygve Bratteli (Ap) måtte trekke seg etter valgnederlaget i 1973, ble han kalt inn på teppet til den mektige partisekretær Ronald Bye. Det var ventet at Jansson ville få sparken, men han beholdt jobben. Han hadde en sterk posisjon lokalt. Både lederen av Fredrikstad AP, Johan Johansen, og den sentrale AUFeren Jens Olav Simensen var mot EEC-medlemskap. (Simensen ble for øvrig redaktør i Demokraten i perioden 1990-1993). Charlie Jansson var redaktør fra 1972 til 1985.

Selv om EEC-valget rystet Arbeiderpartiet kraftig, greide partiet å stabilisere seg på et høyt nivå både på 1970- og -80-tallet. Ved stortingsvalget i 1977 fikk Ap 51 prosent oppslutning i Østfold, noe som ga partiet fem av de åtte fylkesrepresentantene. Og gjennom 1990-tallet hadde partiet fire representanter. Men i det fatale valget i 2001 falt Ap ned til kun to representanter. Blant de mest profilerte Ap-representantene finner vi Gunnar Skaug fra Moss. Han ble første gang valgt inn på Stortinget i 1969, og avsluttet sin Stortingskarriere i 2001. Tom Thoresen fra Fredrikstad kom inn på Tinget i 1977 og ble gjenvalgt ved hvert valg fram til 2001.

For perioden 2013–2017 har Østfold Arbeiderparti tre representanter på Stortinget; Svein Roald Hansen, Irene Johansen og Stein Erik Lauvås.



