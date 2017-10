LO skuffet over at regjeringen vil begrense registreringsplikten

dagsavisen.no

I kampen mot arbeidskriminalitet er rapporteringsplikten, det vil si plikten til å opplyse om utenlandske oppdrags- og arbeidstakere til skattemyndighetene, et viktig element.

Derfor er det urovekkende at regjeringen i statsbudsjettet for neste år foreslår å begrense denne plikten, heter det i et fagnotat fra Fellesforbundet som NTB har fått tilgang til.

Saken skal drøftes på en høring i Stortingets finanskomité mandag.

– Det er svært skuffende at regjeringen ikke ser dette i sammenheng med sin strategi mot arbeidslivskriminalitet, heter det videre i notatet.

I vår la regjeringen fram en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Der heter det blant annet at regjeringen vil se nærmere på spørsmålet om å innføre en registreringsplikt for utenlandske tjenesteytere som utfører oppdrag midlertidig i Norge.

Lignende registreringsordninger er på plass i Sverige og Danmark.

