Vil støtte yngre arkitekter

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring ble opprettet i 2015. Rådet består av 15 representanter. Flertallet kommer fra kreative næringer som musikk, film, spill og litteratur. I går leverte rådet sine siste innspill til regjeringen, med forslag til hvordan man kan styrke kulturnæringene i Norge. Forslagene favner bredt, og omfatter blant annet finansiering av norsk spillproduksjon og støtte til yngre arkitekter.

Rådets sekretær Anne-Britt Gran la i går fram rådets siste innspill. Til stede var kulturminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær Dilek Ayhan.

Støtte til unge arkitekter

Anne-Britt Gran trakk blant annet fram norsk arkitektur som et felt med stort potensial for innovasjon i andre land.

– Dette er det eneste feltet hvor vi kan slå oss for brystet og si at vi er bedre enn Sverige, sa hun. Rådet foreslår derfor et nytt program for yngre arkitekter, med finansielle ressurser fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Rådet anbefaler også å satse på tidlig-testing av bærekraftig arkitektur, og foreslår å opprette et fond med midler til tidlig-testing og prototyper.

Spillutvikling

Andre tiltak er støtte til TV-serier og spillutvikling. Blant annet foreslår rådet å opprette et nytt privat offentlig TV-seriefond. Dette skal finansieres av de kommersielle TV-kanalene med et matchende bidrag fra staten på tilsvarende beløp.

Rådet vil også utvide filminsentivordningen til å omfatte flere typer audiovisuelle produksjoner, som underholdningsprogrammer, eller å iverksette egne ordninger for slike produksjoner.

Norsk spillproduksjon var også et tema. Anne-Britt Gran påpekte at norske spillutvikler konkurrerer med spillutviklere over hele verden. Rådet foreslår derfor en internasjonal medfinanseriering av norsk spillproduksjon. Rådet vil derfor utrede muligheten for å medfinansiere norskutviklede spill gjennom et påslag på mellom 0.5 og 1 prosent på salg av internasjonale spill i Norge.

Flere studieplasser

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring vil også ha flere studieplasser i interaksjons- og tjenestedesign. I dag er det en mangel på studieplasser innenfor disse designområdene. Rådet foreslår derfor at Kunnskapsdepartementet utreder utdannelsesforløpet og oppretter flere studieplasser.

Staten og kommuner er en stor og viktig bestiller av arkitektur- og design. Mange kommuner mangler fagkompetanse på arkitekturfeltet. Rådet foreslår derfor å opprette et tverrfaglig innovasjonsteam for statlige og kommunale virksomheter.

Statssekretær Dilek Ayhan var godt fornøyd med forslagene som ble lagt fram i går.

– Vi ønsker å bidra til å styrke kulturnæringen ytterligere og oppretter derfor også et tilsvarende råd for reiseliv og kultur, sier Ayhan til Dagsavisen.