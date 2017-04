Vil røske opp i Kringkastingsrådet

Kultur

– Dette er fullstendig meningsløst. Kringkastingsrådet trenger ingen «avgrensing». Jeg vet svært godt hvor grensen går for hvilke saker som bør sendes videre til Pressens Faglige Utvalg (PFU), sier Per Edgar Kokkvold, som er leder for Kringkastingsrådet. Han har også mange år bak seg som redaktør og generalsekretær i Norsk Presseforbund. Ikke minst på grunn av dette siste mener Kokkvold at han er fullt i stand til å avgjøre hvilke saker som hører hjemme på rådets bord.

Nye tider

Men nå er det forandringer i lufta for det tradisjonsrike rådet, som har holdt det gående siden 1933. Kokkvold og hans 13 rådskolleger må finne seg i at Kulturdepartementet akkurat nå sitter og vurderer om rådets mandat skal avgrenses. Dette gjør departementet på oppdrag fra Stortinget, som har merket seg «hyppig debatt» om rådet, og som særlig er opptatt av at grenseoppgangen mot PFU må bli enda tydeligere. «Flertallet ønsker også at det skal ses på om Kringkastingsrådet skal ha ansvar for å videresende saker som er av generell faglig presseetisk karakter til PFU», skriver kulturkomiteen i sin innstilling fra 2016. Komiteen vil også endre på oppnevningen av nye medlemmer, og at departementet skal utrede alternative modeller for «å ivareta publikums klageadgang og kontakt med NRK».

– Slike endringer vil eventuelt kreve lovendring, og departementet arbeider med et høringsnotat som følger opp anmodningsvedtakene, skriver Kul- turdepartementets statssekretær Både Folke Fredriksen i en e-post til Dagsavisen. Det er ennå ikke satt noen dato for når dette notatet kommer. Etter det Dagsavisen forstår, vil en eventuell oppfølging av dette i Stortinget neppe kom- me før høstens valg.

«Overflødig»

Felles for både Stortinget og regjeringen er at de uttaler tydelig at de vil at ordningen med et kringkastingsråd skal bestå, om enn i ny utgave. Med jevne mellomrom er det ellers alltid en eller annen i redaktør eller kommentator som tar til orde for å legge Kringkastingsrådet ned. Sist var det en kommentator i Dagbladet, som i vinter omtalte rådet som en «underlig anakronisme» som i dag er både «overflødig» og «pinlig». Andre aviser, som Klassekampen, har tatt rådet i forsvar, og ment at det er «en viktig tribune for folkelig engasjement» i NRK. Kokkvold mener også at lisensbetalerne bør ha et offentlig forum der deres synspunkter og klager kan bli tatt opp til debatt.

– Dette skal være et lavterskeltilbud for NRKs publikum, som tross alt betaler fakturaen, sier han.

– Dette med «avgrensing» er en seier Venstre måtte ha for å bli med på flertallet. Venstre er jo et veldig, veldig lite parti som må ha noe smått å drive med, sier Kokkvold.

Sinte somaliere

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, som også sitter i Kringkastingsrådet, er enig med Kokkvold i at rådet utmerket godt kan skille mellom saker som hører hjemme i Kringkastingsrådet, og de som sorterer inn under PFU.

– De må gjerne «avgrense» i departementet. For meg er det helt uproblematisk. PFU har sin oppgave og vi har vår: Vi skal være folkets forlengede arm inn i NRK-systemet. Alle nordmenn med et TV-apparat har tvangsabonnement på NRK, så da bør det være en spesiell adgang for publikum til å si sin mening, mener Selbekk, som minner om at NRK hittil i år har mottatt rekordmange klager inn til Kringkastingsrådet.

– Det er et stort engasjement der ute. Det kom for eksempel utrolig mange klager fra det somaliske miljøet når «Trygdekontoret» hadde somaliere som tema. Det er folk man veldig sjelden hører noe fra. Det syns jeg sier noe om rådets betydning, sier Selbekk.

– Men det er en del redaktører som omtaler rådet som politisk oppnevnt «supperåd»?

– Ja, og vi ga dem vel en lissepasning da vi for halvannet år siden vedtok at NRK burde ha mer «høyrehumor», sier Selbekk, som torsdag denne uka som vanlig skal på møte i Kringkastingsrådet. Da blir vinterens sportsdekning på NRK og den kommende valgdekningen to viktige temaer.