– Satsingen på kultur har ikke «stoppet opp», slik Aps Arild Grande i velkjent valgkampmodus hevder, kommenterer kulturminister Linda Hofstad Helleland overfor Dagsavisen. Nå slår hun tilbake mot kritikken fra de rødgrønne utfordrende i kulturvalgkampen.

«Kraftig svekket»

Helleland understreker at hun er kjent med kritikken fra opposisjonens kulturpolitikere. Hun har også merket seg at de har lansert sine egne kulturløfter i Dagsavisen. Aps Arild Grande har vært en av Hellelands argeste kritikere i hennes drøyt halvannet år som kulturminister i Erna Solbergs regjering statsråd. Da Ap nylig lanserte sitt kulturløfte i Dagsavisen, hevdet han at norsk kulturliv er «kraftig svekket» etter fire år med Høyre som sjef for Kulturdepartementet. Store kultursatsinger har stoppet opp, ambisjonene har blitt redusert, og Helleland mangler kontakt med kulturfeltet, mener Grande.

Bør byttes ut

Også Aftenpostens kulturredaktør Sarah Sørheim har nå tatt til orde for at Helleland bør skiftes ut. Alt som står igjen etter Helleland som kulturminister, er at hun har bestilt en ny kulturmelding «som uansett måtte komme nå», og at hun har lansert kulturnæringssatsingen Kreativt Norge, mente kulturredaktøren i mandagens Aftenposten.

Har styrket kulturen

Kulturminister Linda Hofstad Helleland mener at hun og Høyre har fått til litt mer enn det i løpet av sine fire år i Kulturdepartementet.

– Høyre har styrket kunst og kultur gjennom å ha etablert fire helt nye ordninger på statsbudsjettet som ikke eksisterte under de rødgrønne, påpeker Helleland:

* Gaveforsterkningsordningen

* Talent Norge

* Filminsentivordningen

* Satsingen på kulturnæring i Kreativt Norge

– Vi ønsker beholde og videreutvikle Talent Norge, et offentlig-privat samarbeid der våre fremste talenter får støtte og oppfølging både før og etter kunstutdannelse, sier kulturministeren.

– I tillegg har vi tatt tak i rehabiliteringen av store kulturbygg som Nationaltheatret og Den Nationale Scene i Bergen. Vår regjering har gjort noe med det, der tidligere regjeringer har latt forfallet fortsette, hevder hun, og legger til at de fire nye ordningene skal videreføres om Høyre igjen får kulturministeren etter stortingsvalget.

– Vi ønsker også få mer kunst og kultur ut i verden, så nå har vi etablert Artica Svalbard hvor kunstnere fra hele verden kommer til Svalbard for å lage kunst. Dette setter Norge på det internasjonale kunstkartet, mener statsråden, som også vil sikre norsk kultur en større og viktigere plass i reiselivet i Norge.

«Alt like viktig»

Helleland har også fortsatt tro på filminsentivordningen.

– Ordningen er et tiltak for å tiltrekke oss utenlandsk filmproduksjon til Norge. Det bygger vår nasjonale merkevare, gir oppdrag til norsk filmbransje, og skaper god film. «Snømannen» som kommer på kino til høsten, ville ikke blitt filmet i Norge uten denne ordningen.

– Vi skal fortsette å utvide den ordningen, lover Helleland.

I går meldte hun også at regjeringen «er i full gang» med å arbeide for at Norge skal bli et såkalt «fokusland» under filmfestivalen i Berlin i 2019.

– De rødgrønne har igjen som mål at minst 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. Hvor mye vil Høyre bruke?

– Høyre vil ha en sterk offentlig finansiering av kulturlivet. Men det er innholdet, prioriteringer og gjennomføringen jeg tror velgerne er mest interessert i ved høstens valg. Vi velges ikke for gode intensjoner, men planer som er gjennomførbare, uttaler kulturministeren, og legger til:

– Jeg savner at Ap prioriterer i kulturpolitikken. I det nye kulturløftet deres ser alt ut til å være like viktig. Da er det også en fare for at man, som sist gang, ikke når målene.