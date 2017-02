Vazelina på vei til Øya

Kultur

Siden gjennombruddet i 1980 har Vazelina Bilopphøggers vært en av Norges mest populære rockegrupper. Selv om de ikke har vært gjengangere på de vanlige konsertscenene, men prioritert sine egne show.

– Men vi har fått mange henvendelser fra festivaler, så vi tok et businessmøte i bandet. Så nå lar vi være å gjøre sommershow i år, og blir popstjerner, humrer Eldar Vågan.

Som med Beach Boys

Opptredenen på Øya kommer mot slutten av det som blir en lengre festivalsesong for Vazelina. De andre festivalene blir først offentliggjort på en større pressekonferanse på Sentrum Scene 14. februar. Øya kommer mot slutten av denne sesongen, så Eldar Vågan regner med at bandet kommer til å være godt innspilt når den tida kommer.

– Jeg vil sammenligne Øya med da varmet opp for Beach Boys i Skien i 1993. Da spilte vi for 10.000, i 25 varmegrader, midt på dagen. Vi hadde forberedt oss godt. Siden vi ikke kom til å få tid til en lydsjekk der, tok vi den på et lager i Gjøvik. Jeg tror vi imponerte festglade telemarkinger.

Vazelina Bilopphøggers føyer seg inn i en ærverdig rekke av folkekjære artister som har åpnet Øya-lørdagen klokka ett på formiddagen. En tradisjon som startet med Knutsen og Ludvigsen i 2006, og fortsatte med navn som Lillebjørn Nilsen, Odd Nordstoga og deLillos.

– Et barneshow blir det ikke, men vi sier ikke noe stygt om noen, beroliger Vågan.

Kultstatus

Gruppa ble oppdaget på NM i rock i 1980, selv om de endte uplassert på resultatlista. Gjennomslaget kom fort med singelen «Gi meg fri i kveld» og albumet «24 timers service» senere det samme året. 100.000 kjøpte dette, og siden har de solgt over en million plater til. I tillegg sin uomtvistelig folkelige suksess har også Vazelina Bilopphøggers fått en slags kultstatus de siste årene. Gruppa har blitt en høyt respektert del av norsk rockhistorie, og tatt på alvor, til tross for sin uhøytidelige profil.

– De første som skrev om oss var Gateavisa og Kriminaljournalen. Så solgte vi 100.000 plater, og da kom VG, Aftenposten og Arbeiderbladet også. Det var jo meningen at vi skulle være knalltøffe og skremme folk med hard rockabilly, sånn som Robert Gordon og Stray Cats. Så prata vi totning, og folk flira. Neste gang stilte vi bedre forberedt, og da flirte folk enda mer. Så kom Viggo Sandvik inn i gruppa, han var også en showmann, og så ble det enda mer av sånt, forteller Vågan. Men gruppa har aldri gått på akkord med sin identitet:

– Vi har vært knallharde med kostymene, i hatt og dress, alltid i rollen på bilder. Vi har aldri stilt opp og spilt akustisk. Vi er noen karakterer hver for oss. Dårlige skuespillere, som spiller seg selv. Så har det blitt godt påsmurt, med tegneserier og TV og mye annet.

Møtes igjen

Eldar Vågan forteller at de mest populære sangene til gruppa i en digital tid er fra de første platene de lagde.

– Ofte er det dette som er repertoaret vårt når vi spiller. Det blir litt slike greatest hits, og litt tullprat. En flokk tullebukker som får folk til å glise. Det ser ut som en innebygd refleks, men det er bedre planlagt enn det virker som.

Vi pleide å gjøre doble forestillinger på Chat Noir, og da helga kom ville vi reise hjem så fort som mulig, Derfor begynte vi å knipe inn noen sekund her og der. Og da fant vi ut at forestillingene ble bedre.

I vinter er Eldar Vågan med i TV2s serie «Hver gang vi møtes», der sju artister møtes og spiller hverandres sanger i nye versjoner. Eldar Vågan skal hylles av de andre 18, februar. Foreløpig er det han som har spilt de andre sanger.

– Det er koselig, det. Men jeg fikk meg en overraskelse. Jeg skal stå og synge, og melde, og spille med begge hendene samtidig. Å gå på sånn med helt nye låter viste seg å være vanskeligere enn jeg trodde. Men jeg er glad i å spille, og setter min ære i å gjøre så mye med låtene som mulig.

– Hvis livet på festivalene gir mersmak, så blir det kanskje klubbturné, og en nytt start som rockeband?

– Vi går gjerne på klubb. men da vil vi helst slippe å spille, ler Eldar Vågan.

Eldar Vågan