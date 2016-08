Nå kommer «Maigret»

TV

Franske Jules Maigret etterforsket mord i Paris i NRKs Detektimen på fredagskveldene allerede på 1960-tallet. Nå gjør den alvorlige drapsetterforskeren comeback på NRK1, i et nyinnspilt og moderne noir-aktig fjernsynsdrama – i en engelsktalende 50-tallsutgave av den franske hovedstaden.

Den nye versjonen av «Maigret» ble en stor TV-suksess på britisk fjernsyn denne påsken, og NRK1 var tidlig ute med å sikre seg rettighetene til serien.

To filmer

De klassiske kriminalromanene skrevet av franske George Simenon er dramatisert av britiske ITV i form av halvannen times lange filmer, og nysatsingen begrenset seg i første omgang til to filmer.

NRK1 viser første episode i sin helhet i kveld, mens film to i serien ikke har fått sendedato da den ikke har premiere i Storbritannia før seinere i høst.

Det kom som en overraskelse at det var Rowan Atkinson som skulle bekle rollen som politietterforskeren Maigret, men komikeren som de siste årene har vært mest kjent for store og små som figuren Mr Bean har fått gode kritikker for rolleprestasjonen. Med «Maigret» kan engelskmannen føre opp enda en publikumssuksess på en CV som består av TV-serier og filmer som «Sorte Orm» og «Fire bryllup og en gravferd» i tillegg til «Mr Bean».

På hylla

Den nye TV-suksessen har sørget for at ITV tidligere i sommer bestilte to nye episoder av TV-serien, som blir produsert av blant andre forfatter George Simenons sønn. Den franske forfatteren skrev 75 Maigret-romaner, og var i sin tid en av verdens bestselgere. Serien er innspilt i Budapest, som skal forestille Paris på 1950-tallet.

Nå håper en internasjonal TV-bransje at «Maigret» skal bli en stor suksess, etter at publikumsvennlige krimserier som «Kriminalsjef Foyle» og «Poirot» de siste årene har lagt detektivhatt og frakk på hylla.

