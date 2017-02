Trump-effekten

Kultur

– Når president Donald Trump angriper de tradisjonelle mediene, bidrar han samtidig til å løfte dem fram i lyset. Det kaoset han skaper ved beskylde ninger om «fake news», gir samtidig folk et behov for å finne ut hva som er sant. Da går de til de tradisjonelle nyhetskildene, sier medieviter Gunn Enli til Dagsavisen, som tror det er slags «Trump-effekt» vi ser.

– Klart folk i USA blir desperate etter objektivitet og tørre fakta, når de har en president som sår tvil om hva som er sant, og skifter mening nærmest minutt for minutt, mener også medieviter Charles Cooper, selv amerikaner. Han er førstelektor ved BIs institutt for kommunikasjon og kultur, men opprinnelig fra California. I sin levetid har han aldri opplevd maken til feide mellom en sittende president og de store nyhetsorganisasjonene. Jevnlig oppstår konflikter mellom Trump-administrasjonen og mediene om hva som er sant.

Medievekst

– Jeg har aldri opplevd maken, sier Cooper til Dagsavisen.

Så viser det seg altså at Trumps erklærte politiske motstandere, «the mainstream media», opplever vekst, både i antall lesere, seere og reklameinntekter. Dette gjelder både de store avisene og TV-selskapene. New York Times kunne nylig melde om en økning på nærmere 300.000 nye digitale abonnenter i siste kvartal, og tall fra Standard Media Index (SMI) viser at store TV-selskaper som CNN og Fox News har hatt klar oppgang i antall seere. Også mer lokale medier, som The Seattle Times og Miami Herald kan notere vekst, ifølge en gjennomgang fra nyhetsbyrået AP.

Unikt for USA

Professor Gunn Enli fra Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo framholder at medieveksten er unik for USA, og skyldes det store politiske dramaet som utspiller seg der akkurat nå. Det skaper et intenst behov for å forstå situasjonen, og for å skille mellom sant og usant.

– En tabloid Trump skaper i seg selv mer klikk og flere seere. Men veksten kommer nok også fordi folk trenger noen de kan stole på. Det blir en slags virkelighetssøken, en hunger for uavhengig journalistikk, mener hun.

– Trump-velgerne er nok ikke New York Times`nye abonnenter! Men jeg tror de andre har blitt redde, og går til de tradisjonelle mediene for å finne ut hva i all verden det er som skjer i USA. Og ikke minst: «Hva har vi i vente?» Det tror jeg ennå ingen kan svare på, sier Cooper.