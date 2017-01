Trippel Susanna på Kongsberg

Kultur

– Jeg våknet i januar skrekkslagen av alt jeg skulle gjøre i 2017: Først bestillingsverk til Vossajazz, med nytt materiale og nytt band. Og så dette oppdraget for Kongsberg, forteller Susanna Wallumrød, tross alt fornøyd.

Kongsberg Jazzfestival (5.-8. juli) har nå offentliggjort en av hovedsatsingene på sommerens festival: «Susanna i tre format». Tre spesielle konserter med Susanna Wallumrød, på tre påfølgende dager, på tre forskjellige steder, med ulikt repertoar og forskjellige musikere.

Torsdag 6. juli, Kongsberg Kirke: Med Giovanni Pessi (harpe), Ida Hidle (akkordeon) og Tuva Livsdatter Syvertsen (hardingfele). Utgangspunktet er albumet «If Grief Could Wait» (2011), der Wallumrød synger sanger helt tilbake til Purcell via Cohen og Nick Drake fram til eget materiale.

Fredag 7. juli, Sølvsalen: Susanna solo, coverlåter og egne sanger valgt fra hele hennes katalog på 11 album.

Lørdag 8. juli: DNBprisvinner-konsert, med fullt band og koret Acta Musicae, utgangspunkt i fjorårets album «Triangle». DNB-prisen på 300.000 kroner er Norges største jazzpris, den deles ut årlig under Kongsberg Jazzfestival, og gikk i fjor til Susanna Wallumrød. Prisvinneren kvitterer med konsert på neste års festival.

Oppsummerer

– Det er interessant for meg å få mulighet til å gjøre tre så ulike konserter på en festival. Dette oppsummerer mye av det jeg har gjort hittil i karrieren. Jeg føler meg svært heldig som får gjøre dette, sier Wallumrød, som selv kommer fra Kongsberg, og er vokst opp med jazzfestivalen som fast innslag i tilværelsen.

Med seg på den tredje Kongsberg-konserten har hun blant andre broren Fredrik Wallumrød på trommer.

Spellemann

Konsertserien kommer i kjølvannet av Susanna Wallumrøds plate «Triangle», som lørdag ga henne Spellemannprisen i åpen klasse. Dette er tredje gang hun vinner Spellemann i denne klassen.

– Det føles fantastisk å vinne Spellemann for «Triangle», og nå har jeg tre! stråler Susanna.

Her i avisen ble «Triangle» beskrevet som «en kunstnerisk triumf».

– Det var ekstra betydningsfullt både å bli nominert og å vinne med denne plata, fordi det var et gigantisk arbeid å skrive og spille inn «Triangle», sier Wallumrød.

– Platen var meldt opp i «åpen klasse», som vanligvis er den vanskeligste klassen å nå opp i, siden den har flest påmeldte - det kan være 60-70 her, mot 8-10 i spesialklasser som blues og urban.

– Åpen klasse er der jeg hører hjemme. Sjangre og kategorier dukker opp og forsvinner fra år til år. Som nominert oppleves dette som kunstige rammer, selv om jeg skjønner at man må ha noe å styre etter. Spellemannprisen har forsøkt å flytte meg ut av den kategorien hvert år, til «pop» eller «samtidsmusikk», men jeg nekter. Og som sjef for mitt eget plateselskap sitter jeg tett på beslutningsprosessene, smiler Susanna Wallumrød.

Eget plateselskap

«Triangle» ble gitt ut på plateselskapet SusannaSonata, som hun har drevet selv siden 2011. I 2016 ga hun ut album med duoen Girl og artisten Espen Reinertsen.

– Det tar mye tid å være plateselskap, så i 2017 har jeg bestemt meg for at det er min egen musikk som går først, og på andre måter enn å lage plater, sier Susanna Wallumrød.

I påsken skal hun gjøre det prestisjefylte bestillingsverket på Vossajazz, som har fått tittelen «Garden Of Earthly Delights», med et band sammensatt for anledningen av fire kvinnelige musikere, kalt «Susanna & The Brotherhood Of Our Lady».

