Tidenes mest sette julekalender

Kultur

19. desember lå «Snøfall» i snitt på 940.000 seere totalt. Dette gjør TV-serien til den mest populære julekalenderen noensinne på kringkastet TV, siden «Jul i Blåfjell».

– Til sammenligning hadde «Jul i Blåfjell» i 2008 651.000 seere totalt, forteller Kristian Tolonen i NRKs analyseavdeling. – Det som er spesielt nå, er at «Snøfall» tangerer «Jul i Blåfjell», men den har samtidig 270.000 publikummere i tillegg på nett. Det er det som gjør den til den mest populære noensinne.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Flest velger lineært

– Jeg er ikke fornøyd, jeg er vilt begeistra, sier sjef i NRK Super, Hildri Gulliksen.

– «Snøfall» er den mest sette julekalenderen noensinne, i en tid der konkurransen om oppmerksomheten til barn og voksne aldri har vært større, og vi ser at barn ser stadig mindre lineært. Men denne serien ser veldig mange barn og voksne sammen, og det er noe av det vi ønsket å få til: Å gi familien gode felles opplevelser.

Slående suksess

Tolonen mener seersuksessen er slående, når man sammenligner med suksessen «Jul i Blåfjell» som hadde like mange seertall på lineær-TV i 2008, med tanke på at publikums valgmuligheter som mediebrukere var langt færre da.

– Når den relative suksessen til «Snøfall» slår igjennom i en så kompleks mediehverdag som vi har i dag, kan man jo spekulere i hvor viktig det er for folk å få ro og kos midt oppi det mange føler er en hektisk hverdag ellers.

Det er store tall for strømming generelt på «Snøfall», men det er fortsatt 500.000 som ser serien på lineær TV, når den vises live på NRK Super.

– Det er aller mest et «live-event», der flesteparten ser den som det ritualet en julekalender er, sier Tolonen. – Og vi skal ikke minst glemme hovedmålgruppa. Ut fra de over 900.000 titterne, så er minst 200.000 barn, og det er ikke mer enn 600.000 barn i den aldersgruppa vi opererer med, fra to til elleve år, i Norge. Hvert tredje barn ser altså på «Snøfall». Dette er like populært blant barn som det «Nytt på Nytt» er blant voksne, eller egentlig er det mer populært, konkluderer Tolonen.

– Det finnes ikke 900.000 barn i Norge. Du er en god del seere som ikke er bare barn.

Interesserer ungdom

Noe Gulliksen også synes er spesielt, er at de får mange tilbakemeldinger på at mange ungdommer ser serien med sine foreldre.

– Den så vi ikke komme. Men jeg tror det handler om at det er en god historie, og et godt håndverk. Det er jo den nostalgien i det å se julekalender sammen, og å ha den felles opplevelsen. Det er store allmenne spørsmål som jeg tenker alle finner interessant.

Med en prislapp på 50 millioner kroner, har TV-serien vært en stor satsing, på lik linje med tidligere julekalendere på NRK.

– Vi er veldig glade for å kunne samle familien og å gi felles opplevelser. Det er stas når vi lever i en tid hvor mediekonsumet er mer og mer individuell TV-titting, der man sitter med hver sin skjerm, sier Gulliksen. Hun mener det viktigste ikke nødvendigvis er at man ser sammen, men praten og det fellesskapet det genererer.

– Det er noe med å bygge et fellesskap. Vi bidrar jo til å bygge en slags felles kulturreferanse. Vi trenger det også i en fragmentert verden, spesielt når vi ser hvilken betydning de tidligere julekalenderne har hatt for sine generasjoner. Julekalendere i Norge har en helt spesiell standing som ikke ligner noe annet. Det engasjerer virkelig mer enn noe annet vi lager. Folk tar det litt personlig. Man blir frustrert om vi ikke sender det de vil ha, og kommer vi med noe nytt som engasjerer, så blir de begeistra.

NRK kommer til å sende «Snøfall» i reprise som de har gjort med tidligere julekalendere, men jobber allerede med å finne ut hva som blir deres neste julekalender i 2020.

– Vi har noen fine ideer vi tenker på. Det er nok for tidlig å si hva det blir, men vi er i full gang, sier Gulliksen.