Svart humor fra Anne-Kat Hærland

«Gudbedre»

Av og med Anne-Kat Hærland

Regi: Bård Tufte Johansen

Latter

Anne-Kat Hærland lider av en øyesykdom, retinitis pigmentosa, som snevrer inn synsfeltet, og kan komme til å gjøre henne blind. Kommer hun til å gjøre et poeng av dette i den nye forestillingen?

Vi slipper å lure på dette lenge, for Hærland går rett på sak. Diagnosen er visst grunnen til at hun har vært så irritert i 20 år. Betraktningene rundt hennes nye liv forblir den beste sekvensen i showet denne gangen, der man igjen kan ane en sårhet bak mye av den beste komikken, det som er kjent som «the tears of a clown».

Snart er Anne-Kat Hærland over i en tirade om at kortvokste vil være mer til hjelp for blinde enn førerhunder. Her er hun «i karakter», som selvopptatt, dum blondine. Det høres litt konstruert ut, og det funker ikke like bra. Resten av showet veksler på samme måte mellom det briljante og det mindre inspirerte. Det siste har vi ikke vært mye vant med fra denne kanten før. Hun gir seg selv en smekk etter et dårlig poeng om Erna Solberg.

Noen dager etter at Bjørn Eidsvåg har sagt «Gud, du må være bedre enn dette» i sin nye forestilling, forventer vi kanskje mer religionskritikk i en forestilling som heter «Gudbedre». Ikke minst fordi Anne-Kat Hærland poserer med en himmelsk glorie over sitt skjeve, karakteristisk infame smil på plakaten. Temaet er likevel nesten fraværende i forestillingen. Tankene hennes om forholdet mellom Judas og Jesus har de fleste gjort seg før.

I stedet kommer mer av den velkjente raljeringen med politikere, kongehus (inkludert et nytt pek til Ari Behn), nettaviser og Nettavisen. Hun er virkelig bra når hun skjærer gjennom tøvet som omgir oss hele dagen. Arven fra «Nytt på nytt»-blir godt ivaretatt, med sviende mediesatire. Spesielt svinger det av hennes analyse av VGs ekspertråd fra swinger-kulturen. Råd som er helt på høyde med terrormanualen til IS, som hun har fått tak i, og til et begravelsesbyrå som er i overkant inspirert av eventmarkedet.

Andre vitser er mer ordinære. Enten er jeg for prippen, eller så er noe rett og slett for platt. Anne-Kat Hærland har likevel en holdning, en tilstedeværelse som glatter over det meste. Gudbedre, det er fortsatt ikke noen som er bedre enn henne på det beste.