Sterke tall for Sana og Skam

Kultur

Mandag braket det løs: Da ble de første sju og et halvt minuttene av «Skam» sesong 4 vist på nett. Et knapt døgn senere hadde 300.000 unike brukere sett det første klippet. NRK registrerer også en stor interesse for serien på andre kanaler: 480.000 unike brukere var innom «Bloggsiden» til Skam mandag. Over en halv million har sett traileren til sesong 4.

Redaksjonssjef i P3, Håkon Moslet, er strålende fornøyd med sesongstarten. Ikke minst er han fornøyd med at 11 prosent av de unike brukerne er fra Danmark mens 10 prosent er fra Sverige.

– Vi er veldig glade for at sesong 4 er tilgjengelig også for svenske, danske, finske og islandske seere. Vi fikk på plass de tekniske løsningene og musikkrettighetene rett før vi startet å sende sesong 4, og det er vi veldig fornøyd med. Interessen er voldsom, sier Moslet.

Tok dansker på "Skam-safari"

«Skam»-gjengen kan se tilbake på en helt uvirkelig suksess, med fans over hele verden. Moslet brukte deler av siste arbeidsdag før påske på å treffe danske fans som var i Oslo.

– Det var en gjeng fra Kosegruppa DK, som er den største fangruppa på Facebook i Danmark. De brukte påskeferien på pilgrimsferd til Oslo, forklarer han.

Den danske fansen er ikke den eneste. Også kineserne har oppdaget serien. I Kina har over fire millioner mennesker sett sesong 3. Mange av dem tar turen til Oslo for å besøke stedene der serien er spilt inn.

– At asiatiske «Skam»-turister besøker Oslo er veldig spesielt, og noe som aldri har skjedd før med en norsk serie. Noe av det som binder Kina og Norge sammen er laksen og «Skam», ler Moslet.

Sana hovedperson

Sana er hovedpersonen i sesong 4. Moslet beskriver Sana som en person som står støtt selv om hun har ett bein i norsk og ett i muslimsk kultur.

– Sana har vært en viktig karakter i «Skam»-universet siden starten. Hun er med på fester og har venninner som snakker om gutter og fest, samtidig som hun har sin muslimske tro. Den kombinasjonen har hun mestret veldig bra så langt. Så får vi se, sier han kryptisk.