«Snømannen» flopper i USA

Kultur

Jo Nesbø-filmatiseringen «Snømannen» spilte inn kun 3,4 millioner dollar, eller om lag 28 millioner kroner i løpet av premierehelgen i USA, noe som topplisten Box Office Mojos redaksjonelle kommentator betegner som «miserabelt».

Tomas Alfredsons «Snømannen» gikk opp i 1.800 saler i USA. Selv om det regnes som et relativt beskjedent antall, skulle det være nok til at filmen kunne hevde seg på filmtoppen. Nå havner Alfredson som fjerdemann blant nykommerne, etter Halloween-grøsseren «Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween» som spilte inn over 21 millioner dollar, den av kritikerne nedsablede «Geostorm» og brannmannsdramaet «Only The Brave». «Blade Runner 2049» og «IT» er blant eldre filmer som holder stand foran «Snømannen».

Førtsatt først

Til sammenligning gikk Alfredsons forrige film «Muldvarpen» opp i halvparten så mange kinosaler i USA da den hadde premiere i 2011, men endte med å spille inn over 5 millioner dollar åpningshelgen. Elendige kritikker og et dårlig rykte er angivelig grunnen til at det amerikanske kinopublikummet velger bort «Snømannen», i motsetning til her i Norge hvor den tross like dårlige kritikker gikk rett inn på førsteplassen etter premieren forrige helg.

Nå sist helg løste 27.000 publikummere billett til «Snømannen» i Norge. Det utgjør bare en tredjedel av dem som så filmen på kino i åpningshelgen, men er likevel nok til fortsatt førsteplass. Det betyr at totalt 157.000 her hjemme har sett seriemorderfilmen innspilt i Oslo, Bergen og Rjukan, etter at Alfredsons film med Michael Fassbender i hovedrollen fikk innspillingsstøtte på vel 40 millioner kroner over den statlige insentivordningen. Tomas Alfredson har i intervjuer medgitt at de fikk for kort innspillingstid i Norge.

Lav score

– Om jeg ender opp med å lage en drittfilm ut av en fantastisk god bok, så vil boken fortsatt være fantastisk. Filmen kan ikke ødelegge den, sa han til Dagsavisen forut for premieren om boken «Snømannen» som filmen bygger på.

Amerikanere som valgte å se «Snømannen» er heller ikke nådige i sin dom. Publikumsbarometret Cinemascore endte med å gi «Snømannen» karakteren D på en skala fra A til F. Det tilhører sjeldenhetene at filmer får under C i score på denne oversikten som regnes blant bransjens viktigste indikatorer på en films bæreevne. Filmen har ifølge bransjenettstedet IMDB et innspillingsbudsjett på om lag 290 millioner kroner. I løpet av sin første helg på kino spilte den inn noe over 200 millioner kroner på verdensbasis.