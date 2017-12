Kultur

- Språkbruken her, med ord som «rasistisk manipulasjon», reagerer jeg sterkt på. Det gjør det vanskelig å ta dette oppropet seriøst, sier Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne dagsavisen Dagen.

Over 600 norske kunstnere og kulturarbeidere har signert et opprop mot Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Oppropet ble sendt ut fredag kveld etter initiativ fra artist og aktivist Marthe Valle. Blant de som har skrevet under er kjente navn som Henriette Steenstrup, Frank Kjosås, Unni Wilhelmsen, Bugge Wesseltoft, og en rekke andre fra teater, film og musikkliv. «Etter bare ett døgn hadde vi fått over 600 underskrifter. Det er fantastisk at så mange folk fra kulturlivet stiller seg bak dette», sa Marthe Valle til Dagsavisen fredag.

I oppropet heter det bl.a: «Ved å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, prøver Donald Trump å oppnå det samme som Israel har forsøkt å gjøre i femti år med væpnet makt: å fjerne palestinerne, og deres politiske og kulturelle tilstedeværelse, fra deres egen by.»

Gått seg vill

- Teksten i kunstnernes opprop viser at de har gått seg helt vill i Jerusalem. Påstanden om etnisk rensning er helt vill, når man tenker på at den arabiske befolkningen i området har økt med nesten fem ganger på de siste femti årene, sier Conrad Myrland, leder i Organisasjonen Med Israel For Fred (MIFF). MIFF har nå gått gjennom oppropet punkt for punkt, og Conrad Myrland publiserte i helgen et innlegg der han tilbakeviser påstandene i oppropet. Han påpeker at den norske oppropsteksten er en direkte oversettelse av det britiske kunstneroppropet publisert i The Guardian mandag denne uka. « Jeg syntes oppropet i The Guardian var på sin plass, og derfor tok jeg initiativet til det samme her», fortalte Marthe Valle til Dagsavisen.

Rasistisk

I oppropet som de norske kunstnerne har signert på, heter det videre: «Ved å måtte forholde seg til ulike rettigheter for borgere i samme by er allerede det palestinske folket i Jerusalem utsatt for en omfattende diskriminering på alle nivåer, og en gradvis prosess av etnisk rensing (...) Israelske myndigheter og entreprenører har brukt millioner på å fjerne palestinske nabolag for å skape "kulturhistoriske” prosjekter som fremmer en myte om en mono-etnisk urban identitet, som hevdes å strekke seg tilbake 3000 år. Vi avviser Trumps samarbeid med slik rasistisk manipulasjon, og hans mangel på respekt for folkeretten».

- Jeg synes det er bra at kulturarbeidere engasjerer seg politisk. Men jeg er enig med MIFF: Her er de på villspor, sier Vebjørn Selbekk. Han er blant de få norske kommentatorene som har uttrykt støtte til Donald Trumps anerkjennelse anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

- Jeg er grunnleggende uenig med Donald Trump i mye. Han gjør mye rart. Men i denne saken synes jeg han opptrer modig. Han følger opp kongressvedtaket fra 1995 som ingen av hans tre forgjengere har følgt opp, om å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem. Dette er en stadfesting av det faktum at Jerusalem er Israels hovedstad. Der ligger nasjonalforsamlingen, der er regjeringsapparatet, sier Vebjørn Selbekk.

«Hadde de norske kunstnerne virkelig lyttet til Trumps tale, ville de hørt at han ønsker 'en avtale som er god for palestinerne' », skriver leder Conrad Myrland på MIFFs nettside. Overfor Dagsavisen utdyper han:

- Det var ingenting i Trumps tale som tilsier at ikke palestinerne kan få grenser som omfatter deler av Jerusalem i framtiden. Det grunnleggende problemet er at palestinerne nekter å inngå en avtale som sikrer at en stat med jødisk flertall og identitet forblir i området. Selv er de nøye med å understreke den arabiske og muslimske identiteten til sin egen stat. Det er tragisk at norske kunstnere støtter dette hykleriet, mener Conrad Myrland i Med Israel For Fred.

