Skriver om sin norske oppvekst

Kultur

– Dette er ikke en bok om krigen i Norge. Men det er en roman om å vokse opp i Norge, med krigen som bakteppe. Jeg er interessert i hva som skjer på et lite sted når en krig rykker inn. Naboer kan bli sine verste fiender, man vet ikke lenger hvor man har hverandre. Hvem er medløper? Hvem står fast?

Dette forteller den svenske forfatteren Steve Sem-Sandberg. I høst kom han med romanen «Stormen: En berättelse» i Sverige.

«Høstens beste norske oppvekstroman er skrevet av en svenske» erklærte NRKs Hans Olav Brenner i høstens siste «Brenner og bøkene», om Sandbergs roman.

«En av Europas mest interessante forfatterskap», fastslår norske Bokvennen Litterær Avis om Steve Sem-Sandberg og «Stormen» i sitt nye nummer. Romanen har også vært en av bokhøstens favoritter blant kritikerne i Sverige.

Norsk krigshistorie

Tidligere har Sandberg skrevet flere dokumentariske romaner om nazistenes okkupasjonsregimer under andre verdenskrig, og blitt nominert til Nordisk Råds Litteraturpris to ganger. Hans store internasjonale gjennombrudd var «De fattige i Lodz» (2010), om en jødiske ghetto i Polen. I «De utvalgte», som kom på norsk i fjor, skriver Sandberg om nazistenes behandling av «rasemessig degenererte» barn på et barnehjem i Østerrike. Begge bøkene behandler moralsk komplekse problemstillinger rundt hovedpersoner som opptrer som medløpere for nazi-regimet.

Les også: «Blåser deg av banen» - Dagsavisens Turid Larsen om «De utvalgte»

Denne gangen har Sem-Sandberg vendt blikket mot den norske okkupasjonshistorien. I «Stormen» kommer bokas forteller tilbake til sin barndoms øy i Oslofjorden, der han finner etterlatte papirer fra en ledende NS-politiker, som forsøkte å utvikle sitt eget utopiske idealsamfunn på øya. I boka har NS-toppen navnet Kaufmann.

– Kaufmann-skikkelsen har et forelegg fra virkeligheten. Det er ikke så vanskelig å finne ut om man vil. Jeg ønsker ikke å navngi vedkommende selv, sier Sem-Sandberg.

Både Bokvennen og ukeavisen Dag og Tid har pekt på den norske NS-politikeren Eivind Blehr (1881-1957) som forelegg for bokas Kaufmann-skikkelse. Norsk Biografisk Leksikon beskriver Blehr som «en av de sentrale ministere i Vidkun Quislings regjering 1942-44». Blehr, i likhet med bokas Kaufmann, var handelsminister for Quisling.

En gåte

Den mektige landeieren Eivind Blehr drev Nesøya hovedgård i mellomkrigstiden, og meldte seg inn i Nasjonal Samling i 1933. Etter krigen ble Blehr ble dømt til 20 års tvangsarbeid.

– Kaufmann-skikkelsen er en gåte i hovedpersonens liv. Derfor søker han å finne ut av det som voksen, sier Sandberg.

Ved lanseringen av boka fortalte Sandberg blant annet om barndomsopplevelser hos sine besteforeldre, som bodde på Nesøya. De advarte barna mot å gå til nabogården, fordi den tilhørte en nazist.

– Jeg tilbrakte store deler av barndommen i Norge. Det er bakgrunnen for at jeg har skrevet denne boka, sier Sandberg.

– Begge mine foreldre er norske. De vokste opp i Oslo under krigen. Min farfar døde under krigen, i 1941, under uklare omstendigheter. Da var min far 11 år. Først da krigen var over i 1945 fikk man vite hva som hadde skjedd med min farfar. Familien ventet gjennom krigen på at han skulle komme tilbake. Det gjorde han aldri. Faren min ble faderløs, og vokste opp under svært vanskelige forhold. Han bar på et stort sinne mot krigen og de tyske okkupantene, sier Sandberg.

– Når man kommer i en viss alder, ser man at bakgrunnen for det man skriver ligger nærmere enn man trodde. Jeg vokste opp i skyggen av krigen, det har gjort at jeg har interessert meg for hva krigen gjorde med menneskene. Hittil har jeg søkt til andre steder i Europa for å finne dette stoffet. Nå ville jeg se på materialet fra min egen barndom. Men «Stormen» er ingen selvbiografisk fortelling, understreker Sandberg.

– Jeg ville skrive en barndomsskildring som også rommer onde minner. Fra barnets perspektiv ser verden annerledes ut.

Shakespeare

Han understreker at «Stormen» heller ikke er en dokumentarisk bok om andre verdenskrig i Norge, selv om den har innslag av dokumentarisk materiale.

– Jeg vokste opp med alle disse historiene om krigen i Norge. Men som forfatter har jeg ikke jobbet spesielt med krigen i Norge. Jeg er en svensk forfatter, jeg har ikke deltatt i den norske samtidsdebatten om andre verdenskrig, sier Sandberg.

Boka åpner med et sitat fra Shakespeares «Stormen», som også foregår på en øy.

– Jeg vil at boken skal leses på flere nivåer. Både som et skildring av et sted i skyggen av krig, men også en oppvekstskildring, om to barn som mister sine foreldre. Og jeg vil min boka skal leses opp mot Shakespeares «Stormen», på et mytisk nivå. Skikkelsen Kaufmann er større enn virkeligheten, i likhet med mange av de andre karakterene i boken. Jeg forstørrer dem, sier Sandberg.

– Shakespeares «Stormen» handler blant annet om hvordan kunnskap gir makt, og om hvordan makt korrumperer. Barna i boka vet ikke hva Kaufmann har gjort. De er uskyldige. Men jo mer de vet, jo mer forandres de av vissheten. Jo mer man vet om ondskapen, jo vanskeligere er det å forbli uskyldig. Den eneste måten å være uskyldig på, er å ikke vite noenting. Så fort du får vite noe, er du ikke uskyldig lenger. Det er et tema i alle mine bøker.

Ikke på norsk

«Stormen» er til nå solgt for utgivelse i Storbritannia, Tyskland, Tsjekkia og Polen.

Tross god mottagelse i Norge av Sandbergs bøker, er det til nå ingen norske forlag som vil gi ut «Stormen» på norsk, opplyser Sandbergs internasjonale agent Anna Frankl i Nordin Agency.

Tiden Norsk Forlag ga ut Sandbergs «De utvalgte» på norsk i 2015, men kommer ikke til å gi ut «Stormen», bekrefter forlagssjef Richard Aarø. Han forklarer avgjørelsen med svakt salg av «De utvalgte».

Aschehoug, som har gitt ut to av Sandbergs tidligere bøker på norsk, har ikke tatt stilling til om de vil gi ut «Stormen».

«Vi har nettopp fått vite at Tiden ikke fortsetter å gi ut Steve Sem-Sandberg. Dette fantastiske forfatterskapet har dessverre ikke nådd ut i Norge på samme vis som i Sverige. Det var få anmeldelser av «Theres» da den kom ut på norsk, til tross for at dette er en viktig og svært godt skrevet bok. Jeg skulle ønske at Steve Sem-Sandberg fikk mer oppmerksomhet. Det har han fortjent. Han er en vesentlig forfatter», kommenterer redaktør for oversatt litteratur Asbjørn Øverås.

– Flere av mine bøker er oversatt til norsk tidligere. «Stormen» blir oversatt til flere andre språk, det ville vært fint om den kom på norsk også, sier Steve Sem-Sandberg selv.