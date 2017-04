Sgt. Pepper er født på ny

Kultur

LONDON (Dagsavisen): – Som min far sa var The Beatles på høyden av sin karriere da de startet arbeidet med Sgt. Pepper, sier Giles Martin som nå har remikset albumet Rolling Stone Magazine i 2003 utropte til tidenes beste. Bandets faste produsent George Martin fulgte Paul McCartney, John Lennon, George Harrison og Ringo Starr gjennom hele platekarrieren og ble gjerne omtalt som «den femte beatle». Han døde i fjor.

Den opprinnelige utgivelsesdatoen for Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band var 1. juni 1967. For mange er albumet å regne for selve soundtracket til «the summer of love», og nå leder en omfattende deluxeutgave med seks disker an i jubileumsfeiringen som blir albumet til del. Spesielt to aspekter er verdt å merke seg; den nye miksen utført av Giles Martin og Sam Okell, og hele to CD-er med outtakes fra innspillingene. Det er første gang siden de tre Anthology-samlingene fra 1995 og -96 at uutgitt Beatles-materiale frigjøres.

Bygge på nytt

Dagsavisen var til stede i Studio 2 i Abbey Road Studios da Giles Martin presenterte den nye miksen og fortalte om noen av utfordringene han støtte på under arbeidet. Han ble intervjuet av BBCs radiovert Matt Everitt foran en gruppe internasjonale journalister. Vi fikk høre hele den nye miksen, i tillegg til smakebiter fra det uutgitte materialet, som blir å finne i butikker og strømmetjenester 26. mai.

– Her kunne vi gå tilbake til de opprinnelige firesporsopptakene og skrelle tilbake lagene og bygge platen på nytt, forteller Giles.

– The Beatles var aldri til stede under arbeidet med den opprinnelige stereomiksen, og de forholdt seg alltid til monomiksen av Sgt. Pepper. Vårt mål var å lage en stereoversjon av monoversjonen. Jeg har jobbet med faren min siden jeg var 15 så jeg vet hva han ville ha tenkt, og jeg kjenner bandet godt, så det handler om å respektere hva de ville mene.

– Vi ville ikke vært her nå om ikke de var fornøyd. Det er deres plate, fortsetter Giles og sikter til Paul McCartney og Ringo Starr, i tillegg til Olivia Harrison og Yoko Ono som ivaretar sine ektemenn George Harrison og John Lennons interesser.

I rommet

Foran i overkant av 100 personer spiller Giles Martin den nye miksen, fra tittelsporet som åpner herligheten til «A Day In The Life» toner ut med en voldsom pianotone knappe 40 minutter senere. Før det har han spilt noen utvalgte biter fra den opprinnelige og den nye stereomiksen for at vi skal bli oppmerksomme på forskjellene og nyansene. Å høre denne musikken på nøyaktig samme sted som den ble innspilt for 50 år siden gir noen perspektiver og føles unektelig som et privilegium. Lukker du øynene er det nesten som om The Beatles er i rommet sammen med deg.

– Den nye miksen handler om å hente bandet inn i rommet, fordi de var så bra. De laget et sånt godt bråk sammen. Det er ikke så mange ting her i livet som får deg til å føle deg bedre – særlig i disse dager – og som bare finnes. Dette er en av de tingene … Denne platen er det motsatte av det du opplever når du får «brain freeze» av å spise iskrem. Hvorfor følge opp «Within You Without You» med «When I’m Sixty Four»? Det er så mye innovasjon og ideer pakket inn i platen. Under arbeidet med å mikse på nytt gjorde vi det ikke i en bestemt rekkefølge. Vi bare valgte ut en sang per dag og mikset den, og det var først da vi satte alt sammen at jeg virkelig innså at det er som et album at sangene gir full mening.

To av de første sangene som ble spilt inn til Sgt. Pepper var «Strawberry Fields Forever» og «Penny Lane». Plateselskapet EMI og The Beatles’ manager Brian Epstein trengte nytt materiale og bestemte seg for å gi dem ut som en dobbel A-side-single i februar etter å ha lagt et visst press på George Martin. De ble av den grunn utelatt fra albumet, en beslutning Martin i ettertid har kalt «den største tabben i mitt profesjonelle liv». Var det på noe tidspunkt aktuelt å innlemme de to sangene i den nye miksen av albumet?

– Vi tenkte mye på det og lurte på hvor på albumet de i så fall skulle inn, men hvorfor forandre Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band? Vi ville antakelig blitt hengt for det, flirer Giles Martin.

Dobbel vinyl

På den forestående deluxeutgaven får du både den nye stereomiksen og den opprinnelige monomiksen som ganske sikkert for mange fremdeles vil fremstå som den definitive. Videre er det to CD-er fulle av uutgitte opptak pluss ytterligere noen som er hektet på monoversjonen, samt Blu-ray og DVD med albumet i såkalt 5.1 surround og hi res stereo pluss bonusmateriale.

Den mer edruelige Beatles-fansen tilbys en dobbel CD og dobbel vinyl som inneholder stereomiksen pluss albumet i en alternativ versjon med uutgitte versjoner av sangene. Blant de mest oppsiktsvekkende her er «A Day In The Life» der den tunge pianotonen som avslutter sangen synges/nynnes. Det er derimot ingen ukjente sanger blant det uutgitte materialet som følger med de kommende utgavene av albumet.

– The Beatles var veldig økonomiske i forhold til hvordan de spilte inn musikk. De gjorde gjentatte innspillinger av hver sang. For å gi et eksempel er take 1 av «Sgt. Pepper» uten vokal og bass. Det er bare bandet som tester ut sangen. Take 9 er opptaket som ble brukt, uten pålegg. Take 2 til 8 er derimot mer eller mindre identiske. Fra vårt ståsted må du kreve penger for dette – det er slik det fungerer fordi man må betale for publiseringsrettigheter og alt mulig – og da er min jobb å sørge for at det du får tross alt er verdt pengene. Med Sgt. Pepper har vi vært veldig forsiktige, brukt lang tid og vært svært nitidige, slik at folk skal få følelsen av hvordan det er å være en del av albumet, sier Martin.

På «orkesterplass» i Studio 2 er det iallfall mulig å føle seg som en del av albumet, så gjenstår å se hvordan det arter seg på hjemmeanlegget når den nye versjonen slippes 26. mai.